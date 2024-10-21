Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN PRO-INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ bao gồm: Lên lịch, tìm diễn giả, dự trù kinh phí, chuẩn bị hậu cần,… Thực hiện kết nối với các phòng ban khác để tổ chức các chương trình đào tạo/ sản phẩm/ ấn phẩm đào tạo Quản lý các kênh mạng xã hội của phòng đào tạo và liên tục cập nhật các thông tin liên quan đến đào tạo: Website, fanpage, tiktok,... Quản lý tiến độ của từng sản phẩm phòng đào tạo để đảm bảo team thực hiện đúng tiến độ kế hoạch. Đề xuất các chương trình đào tạo cho nhân viên Thực hiện các báo cáo tháng: báo cáo chi phí tham gia đào tạo, danh sách khách hàng tham gia hội thảo online, offline,.. Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Phụ trách thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ bao gồm: Lên lịch, tìm diễn giả, dự trù kinh phí, chuẩn bị hậu cần,…

Thực hiện kết nối với các phòng ban khác để tổ chức các chương trình đào tạo/ sản phẩm/ ấn phẩm đào tạo

Quản lý các kênh mạng xã hội của phòng đào tạo và liên tục cập nhật các thông tin liên quan đến đào tạo: Website, fanpage, tiktok,...

Quản lý tiến độ của từng sản phẩm phòng đào tạo để đảm bảo team thực hiện đúng tiến độ kế hoạch.

Đề xuất các chương trình đào tạo cho nhân viên

Thực hiện các báo cáo tháng: báo cáo chi phí tham gia đào tạo, danh sách khách hàng tham gia hội thảo online, offline,..

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành liên quan. Có kinh nghiệm từng phụ trách công tác đào tạo tại các doanh nghiệp từ 6 tháng trở lên hoạc đã từng thực tập ở phòng Đào tạo của các Doanh nghiệp Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát Có tư duy phân tích và tổng hợp vấn đề Có khả năng viết và sáng tạo là một lợi thế Sử dụng thành thạo các công cụ Microsoft Office;

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từng phụ trách công tác đào tạo tại các doanh nghiệp từ 6 tháng trở lên hoạc đã từng thực tập ở phòng Đào tạo của các Doanh nghiệp

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát

Có tư duy phân tích và tổng hợp vấn đề

Có khả năng viết và sáng tạo là một lợi thế

Sử dụng thành thạo các công cụ Microsoft Office;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PRO-INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp và không ngừng hướng đến sự đổi mới, sáng tạo. Được đào tạo các nghiệp vụ liên quan đến chuyên môn Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của pháp luật. Du lịch hằng năm, tài trợ các chương trình training hỗ trợ nâng cao kiến thức chuyênmôn. Thưởng tháng, quý, năm, lương tháng 13, các chươngtrình thưởng nóng, lễ, tết;

Mức lương: Thỏa thuận

Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp và không ngừng hướng đến sự đổi mới, sáng tạo.

Được đào tạo các nghiệp vụ liên quan đến chuyên môn

Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của pháp luật.

Du lịch hằng năm, tài trợ các chương trình training hỗ trợ nâng cao kiến thức chuyênmôn.

Thưởng tháng, quý, năm, lương tháng 13, các chươngtrình thưởng nóng, lễ, tết;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PRO-INVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin