Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 10, Tòa nhà AP, số 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện hoạt động đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
Truyền thông nội bộ về các chương trình đào tạo và văn hóa của Công ty.
Lập kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan và trực tiếp thực hiện chương trình đào tạo hằng năm.
Xây dựng, quản lý lộ trình nghề nghiệp.
Phân tích công việc và xây dựng các bản mô tả công việc cho từng vị trí chức danh.
Tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn người lao động xin việc.
Lập báo cáo đánh giá, phân tích tình hình chất lượng, số lượng đội ngũ CBNV.
(Thông tin chi tiết về công việc sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về Quản trị nguồn nhân lực, Ngoại ngữ, Đào tạo phát triển hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong cùng lĩnh vực.
Có kiến thức về tiếng Trung tốt, HSK4 hoặc các chứng chỉ tương đương.
Thông thạo vi tính văn phòng và các phần mềm chuyên môn liên quan để đáp ứng công việc.
Có khả năng giao tiếp, nhạy bén, năng động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.
Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc: máy vi tính, máy in, điện thoại, internet,...
Mức lương và thưởng cạnh tranh tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Lao động.
Tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.
Tham gia các hoạt động nhóm và du lịch hàng năm của Công ty, tham dự Tiệc nhân viên cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà AP, số 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

