Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOMZEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 35 đường 9 City Land Park Hill Phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Dựa vào data có sẵn của công ty cung cấp, gọi ra cho khách hàng để giới thiệu về công ty Zomzem.

- Tư vấn và chốt lịch hẹn với khách hàng.

- Phát triển khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ lâu dài.

- Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, hòa đồng, vui vẻ.

- Học hỏi nhanh, chịu khó trong công việc.

- Giọng nói ổn.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOMZEM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập trung bình từ 10 - 20 triệu (Không giới hạn)

- Đảm bảo lương cứng 100%

- Gửi xe miễn phí, hỗ trợ data có sẵn, trang thiết bị làm việc.

- Đầy đủ chế độ theo LLĐ: BHXH, BHYT, BHTN

- 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương

- Tháng lương 13, thưởng Lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật, thai sản, tang chế, du lịch thường niên, teambuilding, tiệc tất niên - tân niên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOMZEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin