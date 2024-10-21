Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOMZEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOMZEM
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 35 đường 9 City Land Park Hill Phường 10, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Dựa vào data có sẵn của công ty cung cấp, gọi ra cho khách hàng để giới thiệu về công ty Zomzem.
- Tư vấn và chốt lịch hẹn với khách hàng.
- Phát triển khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ lâu dài.
- Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, hòa đồng, vui vẻ.
- Học hỏi nhanh, chịu khó trong công việc.
- Giọng nói ổn.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOMZEM Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng thu nhập trung bình từ 10 - 20 triệu (Không giới hạn)
- Đảm bảo lương cứng 100%
- Gửi xe miễn phí, hỗ trợ data có sẵn, trang thiết bị làm việc.
- Đầy đủ chế độ theo LLĐ: BHXH, BHYT, BHTN
- 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương
- Tháng lương 13, thưởng Lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật, thai sản, tang chế, du lịch thường niên, teambuilding, tiệc tất niên - tân niên,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOMZEM
