Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU
- Hồ Chí Minh: 121 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thực hiện cuộc gọi đến khách hàng tiềm năng để giới thiệu triển lãm trang sức của công ty
Lên lịch hẹn cho đội ngũ bán hàng gặp gỡ trực tiếp khách hàng
Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống của công ty
Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần cho quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 18 đến 40 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Có kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm cơ bản (Word, Excel, ...)
Chịu được áp lực công việc và làm việc theo chỉ tiêu
Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + hoa hồng theo số lượng lịch hẹn thành công
Lương cơ bản: 8 triệu + Hoa hồng + Doanh số lịch hẹn
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Nghỉ phép, lễ tết theo quy định của Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI