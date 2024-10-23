Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 121 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện cuộc gọi đến khách hàng tiềm năng để giới thiệu triển lãm trang sức của công ty Lên lịch hẹn cho đội ngũ bán hàng gặp gỡ trực tiếp khách hàng Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống của công ty Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 18 đến 40 tuổi Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe Có kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm cơ bản (Word, Excel, ...) Chịu được áp lực công việc và làm việc theo chỉ tiêu

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng theo số lượng lịch hẹn thành công Lương cơ bản: 8 triệu + Hoa hồng + Doanh số lịch hẹn Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Nghỉ phép, lễ tết theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU

