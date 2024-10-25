Tuyển Nhân Viên Đặt Lịch Hẹn thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 121 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện cuộc gọi đến khách hàng tiềm năng để giới thiệu triển lãm trang sức của công ty Lên lịch hẹn cho đội ngũ bán hàng gặp gỡ trực tiếp khách hàng Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống của công ty Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần cho quản lý trực tiếp
Thực hiện cuộc gọi đến khách hàng tiềm năng để giới thiệu triển lãm trang sức của công ty
Lên lịch hẹn cho đội ngũ bán hàng gặp gỡ trực tiếp khách hàng
Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống của công ty
Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 18 đến 40 tuổi Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe Có kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm cơ bản (Word, Excel, ...) Chịu được áp lực công việc và làm việc theo chỉ tiêu
Từ 18 đến 40 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Có kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm cơ bản (Word, Excel, ...)
Chịu được áp lực công việc và làm việc theo chỉ tiêu

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng theo số lượng lịch hẹn thành công Lương cơ bản: 8 triệu + Hoa hồng + Doanh số lịch hẹn Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Nghỉ phép, lễ tết theo quy định của Luật lao động
Lương cơ bản + hoa hồng theo số lượng lịch hẹn thành công
Lương cơ bản: 8 triệu + Hoa hồng + Doanh số lịch hẹn
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Nghỉ phép, lễ tết theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 52 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

