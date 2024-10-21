Tuyển Bất động sản/Xây dựng Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
- Hà Nội: Viettel Construction số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 16 - 22 Triệu
Viettel Construction tìm kiếm 1 nhân sự Đấu thầu cho trung tâm Xây Dựng B2B, là nhân sự trực tiếp chuẩn bị hồ sơ dự thầu, tham gia dự thầu, đấu thầu đem lại các dự án mới cho Tổng công ty. Cụ thể như sau:
Thực hiện bóc tách khối lượng, xây dựng đơn giá dự thầu Thực hiện lập biện pháp thi công, đáp ứng tiến độ cho gói thầu tham gia và tính toán hiệu quả gói thầu Nghiên cứu hồ sơ mời thầu theo bảng dữ liệu đấu thầu, chuẩn bị hồ sơ năng lực, hồ sơ pháp lý tham gia dự thầu Chào giá phát sinh ngoài hợp đồng với chủ đầu tư khi phát sinh các hạng mục ngoài ký kết Chủ động tìm kiếm các gói thầu trên mạng
Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 24 - 32 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Xây dựng, Đấu thầu ...
Đã có kinh nghiệm từ 2 năm làm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm liên quan đến hồ sơ pháp lý, hợp đồng, Luật đấu thầu...
Ưu tiên có chứng chỉ đấu thầu
Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 16.000.000 - 22.000.000 đồng/tháng bao gồm:
Tháng lương thứ 13, 14
Gói Phúc lợi, thưởng các ngày lễ, Tết: 48.000.000 đồng/năm
Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại: 930.000/tháng
Nghỉ phép 15 ngày/năm
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội được phát triển bản thân
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
Làm việc tại: Viettel Construction - số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
