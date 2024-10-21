Tuyển Bất động sản/Xây dựng Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Tuyển Bất động sản/Xây dựng Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Mức lương
16 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Viettel Construction số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Viettel Construction tìm kiếm 1 nhân sự Đấu thầu cho trung tâm Xây Dựng B2B, là nhân sự trực tiếp chuẩn bị hồ sơ dự thầu, tham gia dự thầu, đấu thầu đem lại các dự án mới cho Tổng công ty. Cụ thể như sau:
Thực hiện bóc tách khối lượng, xây dựng đơn giá dự thầu Thực hiện lập biện pháp thi công, đáp ứng tiến độ cho gói thầu tham gia và tính toán hiệu quả gói thầu Nghiên cứu hồ sơ mời thầu theo bảng dữ liệu đấu thầu, chuẩn bị hồ sơ năng lực, hồ sơ pháp lý tham gia dự thầu Chào giá phát sinh ngoài hợp đồng với chủ đầu tư khi phát sinh các hạng mục ngoài ký kết Chủ động tìm kiếm các gói thầu trên mạng
Thực hiện bóc tách khối lượng, xây dựng đơn giá dự thầu
Thực hiện lập biện pháp thi công, đáp ứng tiến độ cho gói thầu tham gia và tính toán hiệu quả gói thầu
Nghiên cứu hồ sơ mời thầu theo bảng dữ liệu đấu thầu, chuẩn bị hồ sơ năng lực, hồ sơ pháp lý tham gia dự thầu
Chào giá phát sinh ngoài hợp đồng với chủ đầu tư khi phát sinh các hạng mục ngoài ký kết
Chủ động tìm kiếm các gói thầu trên mạng

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 24 - 32 tuổi. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Xây dựng, Đấu thầu ... Đã có kinh nghiệm từ 2 năm làm ở vị trí tương đương Có kinh nghiệm liên quan đến hồ sơ pháp lý, hợp đồng, Luật đấu thầu... Ưu tiên có chứng chỉ đấu thầu
Độ tuổi từ 24 - 32 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Xây dựng, Đấu thầu ...
Đã có kinh nghiệm từ 2 năm làm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm liên quan đến hồ sơ pháp lý, hợp đồng, Luật đấu thầu...
Ưu tiên có chứng chỉ đấu thầu

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 16.000.000 - 22.000.000 đồng/tháng bao gồm: Tháng lương thứ 13, 14 Gói Phúc lợi, thưởng các ngày lễ, Tết: 48.000.000 đồng/năm Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại: 930.000/tháng Nghỉ phép 15 ngày/năm Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật. Làm việc tại: Viettel Construction - số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mức lương từ 16.000.000 - 22.000.000 đồng/tháng bao gồm:
Tháng lương thứ 13, 14
Gói Phúc lợi, thưởng các ngày lễ, Tết: 48.000.000 đồng/năm
Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại: 930.000/tháng
Nghỉ phép 15 ngày/năm
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội được phát triển bản thân
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
Làm việc tại: Viettel Construction - số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 06 Phạm Văn Bạch - Phường Yên Hòa

