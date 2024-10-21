Tuyển Bất động sản/Xây dựng Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Viettel Construction số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Viettel Construction tìm kiếm 1 nhân sự Đấu thầu cho trung tâm Xây Dựng B2B, là nhân sự trực tiếp chuẩn bị hồ sơ dự thầu, tham gia dự thầu, đấu thầu đem lại các dự án mới cho Tổng công ty. Cụ thể như sau:

Thực hiện bóc tách khối lượng, xây dựng đơn giá dự thầu Thực hiện lập biện pháp thi công, đáp ứng tiến độ cho gói thầu tham gia và tính toán hiệu quả gói thầu Nghiên cứu hồ sơ mời thầu theo bảng dữ liệu đấu thầu, chuẩn bị hồ sơ năng lực, hồ sơ pháp lý tham gia dự thầu Chào giá phát sinh ngoài hợp đồng với chủ đầu tư khi phát sinh các hạng mục ngoài ký kết Chủ động tìm kiếm các gói thầu trên mạng

Thực hiện bóc tách khối lượng, xây dựng đơn giá dự thầu

Thực hiện lập biện pháp thi công, đáp ứng tiến độ cho gói thầu tham gia và tính toán hiệu quả gói thầu

Nghiên cứu hồ sơ mời thầu theo bảng dữ liệu đấu thầu, chuẩn bị hồ sơ năng lực, hồ sơ pháp lý tham gia dự thầu

Chào giá phát sinh ngoài hợp đồng với chủ đầu tư khi phát sinh các hạng mục ngoài ký kết

Chủ động tìm kiếm các gói thầu trên mạng

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 24 - 32 tuổi. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Xây dựng, Đấu thầu ... Đã có kinh nghiệm từ 2 năm làm ở vị trí tương đương Có kinh nghiệm liên quan đến hồ sơ pháp lý, hợp đồng, Luật đấu thầu... Ưu tiên có chứng chỉ đấu thầu

Độ tuổi từ 24 - 32 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Xây dựng, Đấu thầu ...

Đã có kinh nghiệm từ 2 năm làm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm liên quan đến hồ sơ pháp lý, hợp đồng, Luật đấu thầu...

Ưu tiên có chứng chỉ đấu thầu

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 16.000.000 - 22.000.000 đồng/tháng bao gồm: Tháng lương thứ 13, 14 Gói Phúc lợi, thưởng các ngày lễ, Tết: 48.000.000 đồng/năm Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại: 930.000/tháng Nghỉ phép 15 ngày/năm Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật. Làm việc tại: Viettel Construction - số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mức lương từ 16.000.000 - 22.000.000 đồng/tháng bao gồm:

Tháng lương thứ 13, 14

Gói Phúc lợi, thưởng các ngày lễ, Tết: 48.000.000 đồng/năm

Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại: 930.000/tháng

Nghỉ phép 15 ngày/năm

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội được phát triển bản thân

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Làm việc tại: Viettel Construction - số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin