Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chùa Bộc, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Am hiểu biện pháp thi công Xây dựng từ đó phân tích, chiết tính đơn giá đề xuất phương án thương thảo đơn giá với nhà thầu.

- Kiểm soát khối lượng bất thường, đề xuất bổ sung đầu mục công việc trong BOQ khi thương thảo giá trị với nhà thầu.

- Phối hợp các bộ phận phòng ban QLTK, KTXD, KHKT làm rõ hồ sơ dự thầu; phối hợp các nhà cung cấp và nhà thầu làm rõ thông số, đặc tính kỹ thuật thiết bị đảm bảo đồng bộ.

- Am hiểu quy định pháp luật tổ chức thi công Xây dựng,... đề xuất phương án giảm thiểu các rủi ro có thể phát sinh cho CĐT trong quá trình triển khai dự án.

- Kiểm tra phạm vi HĐ đã ký xác nhận phạm vi công việc khi đệ trình phê duyệt phát sinh.

- Đề xuất phương án tối ưu chi phí; thương thảo giá trị với Nhà thầu, Nhà cung cấp. Báo cáo BLĐ đề xuất giá trị ký HĐ, phát sinh.

- Kiểm tra đề xuất mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao, phục vụ vụ cải tạo vận hành Shoptel, Công viên Khoáng nóng và khách sạn đảm bảo vật tư mua về đúng chủng loại và phù hợp với thiết bị hiện hữu.

- Đệ trình phê duyệt gói thầu, phát sinh, trình ký HĐ và phát hành thông tin tới các bộ phận phòng ban

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kịnh vị trí tương đương tại các chủ đầu từ bất động sản Có kinh nghiệm đấu thầu, hiện trường Tốt nghiệp Đại học ngành: Kinh tế xây dựng, Xây dựng,.... Am hiểu luật đấu thầu; Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Có ít nhất 3 năm kịnh vị trí tương đương tại các chủ đầu từ bất động sản

Có kinh nghiệm đấu thầu, hiện trường

Tốt nghiệp Đại học ngành: Kinh tế xây dựng, Xây dựng,....

Am hiểu luật đấu thầu;

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo kinh nghiệm chuyên môn Các phụ cấp: ăn trưa theo quy định công ty Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, quyết liệt và sáng tạo; Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước. Được du lịch hàng năm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước,

Thu nhập hấp dẫn theo kinh nghiệm chuyên môn

Các phụ cấp: ăn trưa theo quy định công ty

Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, quyết liệt và sáng tạo;

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Được du lịch hàng năm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin