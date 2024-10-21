Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện đấu thầu, đảm bảo hồ sơ, thủ tục đánh giá, báo cáo phê duyệt lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu; tham gia thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác.
- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ các gói mua sắm của các đơn vị trong Tổng Công ty: Đầu tư tài sản, công cụ, vật tư linh kiện cho đề tài sử dụng nguồn vốn quỹ khoa học công nghệ và hồ sơ mua sắm từ các đơn vị trong Tổng Công ty.
- Thực hiện đấu thầu các dự án nâng cao năng lực sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển.
- Tổng hợp định kỳ số liệu thực hiện theo các chỉ tiêu của trung tâm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Từ Đại học trở lên. - Chuyên ngành đào tạo: Ngoại thương/ Kinh tế/ Tài chính/ Kế toán/ Luật/ Kỹ thuật/ Quản lý/ Ngoại ngữ/ Chuyên ngành phù hợp khác. - Kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm về đấu thầu. - Hiểu biết về chuyên môn để phân tích, đánh giá, tổng hợp và chủ động lựa chọn giải pháp/ cách làm tối ưu trong khuôn khổ quy trình, quy định. - Trách nhiệm cao với công việc, chủ động trong công việc.
- Tinh thần học hỏi, cầu thị, lắng nghe. - Tiếng Anh: Toeic ≥ 550 hoặc tương đương. - Có chứng chỉ đấu thầu

Tại Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.
+ Được làm việc trong Công ty sản xuất hàng đầu Việt nam với quy mô lớn (1.000 người); có bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống với 2 lần được Đảng + Nhà nước phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.
+ Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.
+ Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.
+ Được làm việc trong môi trường năng động, hiệu quả, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên và nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp cho bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: An Bình, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

