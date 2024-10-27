Tuyển Nhân Viên Design thu nhập 9 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KIM GIA
- Hà Nội: Lô 76
- 77 TTC Khu nhà ở 319 Hồng Tiến, Tổ 10, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Long Biên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Làm việc trực tiếp với các đối tác in ấn, chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh của các sản phẩm truyền thông và in ấn
Phối hợp cùng các bộ phận marketing thiết kế content hình ảnh trên các kênh social, website, mạng xã hội,...
Thiết kế: Ấn phẩm, vật phẩm, hình ảnh phục vụ cho công tác truyền thông - Marketing (backdrop, standee, banner, bandroll, letter,...)
Làm việc cùng team Branding & Sourcing, thiết kế các nội dung hình ảnh (Facebook, website) phục vụ cho các vị trí như Truyền Thông, Marketing, Tuyền dụng,...
Chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh cho các thiết kế ấn phẩm marketing online và offline
Hỗ trợ quay , dựng video viral cho các sự kiện của công ty.
Thực hiện báo cáo và các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo các phần mềm thiết kế: Corel, Al, Ps...
- Tin học văn phòng: Word, Excel cơ bản - Biết vẽ 3D/lầm animation/quay dựng là lợi thể
- Có khả năng xây dựng ý tưởng tốt trong thiết kế
- Có kiến thức nền tảng tốt về đồ họạ: màu sắc, bồ cục, typography...
- Hiểu biết và luôn cập nhật xu hướng thiết kế mới nhất
- Có kỹ năng đào tạo chỉ dẫn là lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KIM GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9 -14 triệu
Thưởng 0.2% - 0.5% Chi Phí Quảng Cáo, KPI, Thâm Niên, Thưởng Nóng, Thưởng Phòng
Hỗ trợ cho các chi phí đi lại, ăn trưa
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KIM GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
