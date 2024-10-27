Tuyển Nhân Viên Design thu nhập 9 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 76 - 77 TTC Khu nhà ở 319 Hồng Tiến, Tổ 10, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc

Làm việc trực tiếp với các đối tác in ấn, chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh của các sản phẩm truyền thông và in ấn Phối hợp cùng các bộ phận marketing thiết kế content hình ảnh trên các kênh social, website, mạng xã hội,... Thiết kế: Ấn phẩm, vật phẩm, hình ảnh phục vụ cho công tác truyền thông - Marketing (backdrop, standee, banner, bandroll, letter,...) Làm việc cùng team Branding & Sourcing, thiết kế các nội dung hình ảnh (Facebook, website) phục vụ cho các vị trí như Truyền Thông, Marketing, Tuyền dụng,... Chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh cho các thiết kế ấn phẩm marketing online và offline Hỗ trợ quay , dựng video viral cho các sự kiện của công ty. Thực hiện báo cáo và các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành thiết kế, mỹ thuật ứng dụng, media...hoặc bằng cấp tương đương.

- Thành thạo các phần mềm thiết kế: Corel, Al, Ps...

- Tin học văn phòng: Word, Excel cơ bản - Biết vẽ 3D/lầm animation/quay dựng là lợi thể

- Có khả năng xây dựng ý tưởng tốt trong thiết kế

- Có kiến thức nền tảng tốt về đồ họạ: màu sắc, bồ cục, typography...

- Hiểu biết và luôn cập nhật xu hướng thiết kế mới nhất

- Có kỹ năng đào tạo chỉ dẫn là lợi thế

Quyền Lợi

Mức lương: 9 -14 triệu Thưởng 0.2% - 0.5% Chi Phí Quảng Cáo, KPI, Thâm Niên, Thưởng Nóng, Thưởng Phòng Hỗ trợ cho các chi phí đi lại, ăn trưa Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

