Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41 - 43 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thiết kế đồ hoạ sáng tạo trên mạng xh như Social post, Banner, content web: Thiết kế catalog và hình ảnh cho mảng nội thất của công ty thông qua kênh truyền thông của công ty như website, FB, Tik Tok,... Chỉnh sửa ảnh, và hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu. Xây dựng ý tưởng và thực hiện các công việc liên quan đến hình ảnh của công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm design như: Canva, AI, Photoshop, Lightroom, indesign,... (ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về mảng nội thất) Có tính tỉ mỉ, tập trung cao. Có 01 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan Có khả năng xử lý, giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 12.000.000 (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp; Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty; Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định của nhà nước và thưởng tháng lương thứ 13; Du lịch thường niên, hoạt động thể dục thể thao hàng tuần, tiệc sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP

