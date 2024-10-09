Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Phối hợp cùng team thiết kế lên ý tưởng và thiết kế branding guidelines để đảm bảo xuyên suốt các thiết kế theo tiêu chuẩn, hoa văn, bố cục và màu sắc đồng nhất. Thiết kế logo, icon app, landingpage, homepage, các trang liên quan. Thiết kế ấn phẩm theo order của vận hành, của MKT content cho fanpage, các ấn phẩm branding. Sản xuất ẩn phẩm thiết kế theo order của MKT UA, dựa trên ấn phẩm research từ quảng cáo đối thủ. Tìm hiểu về các ngôn ngữ thiết kế mới, màu sắc, hoa văn mới để sử dụng cho sản phẩm phù hợp. Chủ động trao đổi và nâng cao thêm kỹ năng, kinh nghiệm. Tìm hiểu và sử dụng các phần mềm AI để tối ưu, nâng cấp sản phẩm. Báo cáo tiến độ công việc hàng ngày, hàng tuần, họp bàn với team để đưa ra phương án tối ưu, nâng cao sản lượng sản phẩm

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng đảm nhiệm chức vụ tương tự trong lĩnh vực game Chịu khó tìm hiểu các hiệu ứng, ngôn ngữ thiết kế, effect mới, áp dụng vào sản phẩm công ty Hiểu biết về tính chất và đặc trưng của mỹ thuật trong ngành game Sử dụng thành thạo phần mềm photoshop, Adobe Illustrator... Có khả năng dựng thiết kế theo mô tả bằng văn bản, ấn phẩm demo...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật (BHXH, BHYT,các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, thai sản...). Các chính sách hiếu, hỷ, nghỉ phép 12 ngày/năm, 2 năm làm việc cộng thêm 1 ngày phép Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu của Việt Nam Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, kiến thức mới và làm việc cùng các chuyên gia nhiều kinh nghiệm Được Mentor đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng mềm trước khi vào công việc cụ thể Môitrường trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện; Du lịch và teambuilding hàng năm Cácsự kiện nội bộ đa dạng Đượccung cấp phương tiện làm việc hiện đại máy tính cấu hình cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM

