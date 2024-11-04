Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI & THƯƠNG MẠI SKYLINK RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 12 đường 7A, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phối hợp với bộ phận liên quan lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm (Banner, tem nhãn, Standee, Backdrop, Poster...). sử dụng trên các kênh marketing của công ty: Website, Fanpage, Youtube, Ecom, Store,...

Giám sát hoạt động in ấn để đảm bảo các ấn phẩm thiết kế đạt yêu cầu về chất lượng và tính thẩm mỹ.

Tham gia các cuộc họp của bộ phận, làm các báo cáo công việc định kỳ – đột xuất. Luôn cập nhật liên tục xu hướng design digital marketing online

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 20 - 28 tuổi

Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm ở vị trí thiết kế đồ họa mảng Mỹ Phẩm, Thực phẩm chức năng

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Adobe Photoshop, Illustrator,...

Có ý thức chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc

Thái độ tích cực, học hỏi nhanh, không ngại thay đổi

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Biết sử dụng máy ảnh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI & THƯƠNG MẠI SKYLINK RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi tốt cho nhân viên và gia đình: bảo hiểm y tế, du lịch, team building, happy hour, happy birthday...

Hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động sau 2 tháng thử việc

Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định sau thử việc.

Môi trường trẻ năng động, hiện đại, chuyên nghiệp, đội ngũ kinh doanh lâu năm, nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Được đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ đặc quyền khác theo chính sách nội bộ của công ty đang dạng, hấp dẫn.

Hồ sơ bổ sung khi trúng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI & THƯƠNG MẠI SKYLINK RETAIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.