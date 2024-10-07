Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 399 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P24, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Lên ý tưởng và thiết kế các tư liệu truyền thông: banner, standee, tài liệu, ấn phẩm, Landing page....theo kế hoạch và nội dung chương trình.

- Chụp hình sản phẩm, chỉnh sửa và sản xuất video theo yêu cầu.

- Phối hợp với các thành viên khác trong team MKT, đảm bảo chiến dịch MKT đúng tiến độ và hiệu quả.

- Báo cáo công việc hàng tuần và giải quyết các phát sinh, yêu cầu khác liên quan đến thiết kế (nếu có).

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ: trên 20 tuổi.

- Sức khoẻ tốt, chịu áp lực, không ngừng cầu tiến và mục tiêu sự nghiệp rõ ràng.

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện, ứng xử và truyền đạt tốt.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa, chỉnh sửa Video.

- Có thẩm mỹ tốt, khả năng nắm bắt xu hướng cao.

- Phong cách thiết kế đơn giản, thu hút. Tính tỉ mỉ, chau chuốt trong thiết kế hình ảnh.

- Năng động, sáng tạo, có tinh thần làm việc cá nhân và theo nhóm.

- Tác phong gọn gàng, sạch sẽ, chỉnh chu và chuyên nghiệp. Đặc biệt tính kỷ luật cao.

- Sở thích & đam mê sản phẩm IT công nghệ (Laptop / PC Gaming / Gaming Gear và Games). Có kinh nghiệm thiết kế, chụp ảnh và làm video trong ngành là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn (tuỳ theo năng lực và thoả thuận). Upto: 7 - 9 triệu++ / tháng.

- Thưởng tháng 13 + thưởng cuối năm (nếu có).

- Được đào tạo và hướng dẫn trong quá trình làm việc.

- Được đánh giá, theo dõi và lộ trình thăng tiến đi cùng chính sách đãi ngộ phù hợp.

- Được tiếp xúc và trải nghiệm các sp công nghệ IT mới nhất hiện nay.

- Được tham gia Team buiding, Du lịch và nghỉ mát thường niên của công ty.

- Được tham gia chế độ Bảo hiểm đầy đủ và chính sách của luật lao động.

- Được cử đào tạo và nâng cao chuyên môn khi gắn bó lâu dài với cty.

- Được làm việc trong một môi trường tập thể trẻ trung, năng động, thân thiện, đoàn kết và hoà đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN

