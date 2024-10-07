Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN

Điện tử/Phần cứng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 399 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P24, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Lên ý tưởng và thiết kế các tư liệu truyền thông: banner, standee, tài liệu, ấn phẩm, Landing page....theo kế hoạch và nội dung chương trình.
- Chụp hình sản phẩm, chỉnh sửa và sản xuất video theo yêu cầu.
- Phối hợp với các thành viên khác trong team MKT, đảm bảo chiến dịch MKT đúng tiến độ và hiệu quả.
- Báo cáo công việc hàng tuần và giải quyết các phát sinh, yêu cầu khác liên quan đến thiết kế (nếu có).

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ: trên 20 tuổi.
- Sức khoẻ tốt, chịu áp lực, không ngừng cầu tiến và mục tiêu sự nghiệp rõ ràng.
- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện, ứng xử và truyền đạt tốt.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa, chỉnh sửa Video.
- Có thẩm mỹ tốt, khả năng nắm bắt xu hướng cao.
- Phong cách thiết kế đơn giản, thu hút. Tính tỉ mỉ, chau chuốt trong thiết kế hình ảnh.
- Năng động, sáng tạo, có tinh thần làm việc cá nhân và theo nhóm.
- Tác phong gọn gàng, sạch sẽ, chỉnh chu và chuyên nghiệp. Đặc biệt tính kỷ luật cao.
- Sở thích & đam mê sản phẩm IT công nghệ (Laptop / PC Gaming / Gaming Gear và Games). Có kinh nghiệm thiết kế, chụp ảnh và làm video trong ngành là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn (tuỳ theo năng lực và thoả thuận). Upto: 7 - 9 triệu++ / tháng.
- Thưởng tháng 13 + thưởng cuối năm (nếu có).
- Được đào tạo và hướng dẫn trong quá trình làm việc.
- Được đánh giá, theo dõi và lộ trình thăng tiến đi cùng chính sách đãi ngộ phù hợp.
- Được tiếp xúc và trải nghiệm các sp công nghệ IT mới nhất hiện nay.
- Được tham gia Team buiding, Du lịch và nghỉ mát thường niên của công ty.
- Được tham gia chế độ Bảo hiểm đầy đủ và chính sách của luật lao động.
- Được cử đào tạo và nâng cao chuyên môn khi gắn bó lâu dài với cty.
- Được làm việc trong một môi trường tập thể trẻ trung, năng động, thân thiện, đoàn kết và hoà đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN

CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 29 Tân Thành, P12, Q5, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-designer-thu-nhap-7-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job204455
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 26 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE
7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đóng gói hàng hóa Hộ Kinh Doanh Red Label làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Hộ Kinh Doanh Red Label
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu Công ty cổ phần Canifa
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH MỊN MÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu HỘ KINH DOANH MỊN MÀNG VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Writer Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH HÍ STORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HỘ KINH DOANH HÍ STORE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ELECSERVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ELECSERVE
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU
7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH GOLFASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH GOLFASIA
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Hộ Kinh Doanh Sửa Chữa Bảo Hành 1 (One) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu Hộ Kinh Doanh Sửa Chữa Bảo Hành 1 (One)
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH SOLUM VINA HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOLUM VINA HCMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 1 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
1.2 - 4.2 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm