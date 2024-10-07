Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 399 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P24, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Lên ý tưởng và thiết kế các tư liệu truyền thông: banner, standee, tài liệu, ấn phẩm, Landing page....theo kế hoạch và nội dung chương trình.
- Chụp hình sản phẩm, chỉnh sửa và sản xuất video theo yêu cầu.
- Phối hợp với các thành viên khác trong team MKT, đảm bảo chiến dịch MKT đúng tiến độ và hiệu quả.
- Báo cáo công việc hàng tuần và giải quyết các phát sinh, yêu cầu khác liên quan đến thiết kế (nếu có).
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ: trên 20 tuổi.
- Sức khoẻ tốt, chịu áp lực, không ngừng cầu tiến và mục tiêu sự nghiệp rõ ràng.
- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện, ứng xử và truyền đạt tốt.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa, chỉnh sửa Video.
- Có thẩm mỹ tốt, khả năng nắm bắt xu hướng cao.
- Phong cách thiết kế đơn giản, thu hút. Tính tỉ mỉ, chau chuốt trong thiết kế hình ảnh.
- Năng động, sáng tạo, có tinh thần làm việc cá nhân và theo nhóm.
- Tác phong gọn gàng, sạch sẽ, chỉnh chu và chuyên nghiệp. Đặc biệt tính kỷ luật cao.
- Sở thích & đam mê sản phẩm IT công nghệ (Laptop / PC Gaming / Gaming Gear và Games). Có kinh nghiệm thiết kế, chụp ảnh và làm video trong ngành là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn (tuỳ theo năng lực và thoả thuận). Upto: 7 - 9 triệu++ / tháng.
- Thưởng tháng 13 + thưởng cuối năm (nếu có).
- Được đào tạo và hướng dẫn trong quá trình làm việc.
- Được đánh giá, theo dõi và lộ trình thăng tiến đi cùng chính sách đãi ngộ phù hợp.
- Được tiếp xúc và trải nghiệm các sp công nghệ IT mới nhất hiện nay.
- Được tham gia Team buiding, Du lịch và nghỉ mát thường niên của công ty.
- Được tham gia chế độ Bảo hiểm đầy đủ và chính sách của luật lao động.
- Được cử đào tạo và nâng cao chuyên môn khi gắn bó lâu dài với cty.
- Được làm việc trong một môi trường tập thể trẻ trung, năng động, thân thiện, đoàn kết và hoà đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN
