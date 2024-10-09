Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TVH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 09 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thiết kế,quay video, chụp ảnh cho các dự án bất động sản mà công ty đang phân phối, bán hàng.... Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: banner, infographic, ... Hỗ trợ chiến dịch PR, quảng cáo. Đề xuất ý tưởng phát triển các chiến dịch quảng cáo sản phẩm. Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành các yêu cầu thiết kế của công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng; Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương; Năng động, sáng tạo, chịu khó không ngại việc; Sử dụng thành thạo những phần mềm hỗ trợ quay, chụp. Có laptop sử dụng đc các phần mềm chuyên dụng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TVH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 – 10.000.000 đồng + Thưởng theo chiến dịch quảng cáo Phúc lợi: Đi du lịch ít nhất 1 lần/năm, liên hoan hàng tháng, sinh nhật cùng công ty.... Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tăng trưởng nhanh, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TVH

