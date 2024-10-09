Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TVH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TVH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TVH
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TVH

Thiết kế đồ hoạ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 09 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Thiết kế,quay video, chụp ảnh cho các dự án bất động sản mà công ty đang phân phối, bán hàng.... Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: banner, infographic, ... Hỗ trợ chiến dịch PR, quảng cáo. Đề xuất ý tưởng phát triển các chiến dịch quảng cáo sản phẩm. Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành các yêu cầu thiết kế của công ty.
Thiết kế,quay video, chụp ảnh cho các dự án bất động sản mà công ty đang phân phối, bán hàng....
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: banner, infographic, ...
Hỗ trợ chiến dịch PR, quảng cáo.
Đề xuất ý tưởng phát triển các chiến dịch quảng cáo sản phẩm.
Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành các yêu cầu thiết kế của công ty.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng; Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương; Năng động, sáng tạo, chịu khó không ngại việc; Sử dụng thành thạo những phần mềm hỗ trợ quay, chụp. Có laptop sử dụng đc các phần mềm chuyên dụng.
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng;
Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương;
Năng động, sáng tạo, chịu khó không ngại việc;
Sử dụng thành thạo những phần mềm hỗ trợ quay, chụp. Có laptop sử dụng đc các phần mềm chuyên dụng.

Lương cứng: 8.000.000 – 10.000.000 đồng + Thưởng theo chiến dịch quảng cáo Phúc lợi: Đi du lịch ít nhất 1 lần/năm, liên hoan hàng tháng, sinh nhật cùng công ty.... Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tăng trưởng nhanh, sáng tạo, chuyên nghiệp.
Lương cứng: 8.000.000 – 10.000.000 đồng + Thưởng theo chiến dịch quảng cáo
Phúc lợi: Đi du lịch ít nhất 1 lần/năm, liên hoan hàng tháng, sinh nhật cùng công ty....
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tăng trưởng nhanh, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa nhà TT02 Số 103 Đường Nguyễn Xiển, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

