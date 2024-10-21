Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29, ngõ 60 Vũ Phạm Hàm, Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết kế ảnh, sản phẩm phục vụ marketing online để đăng trên Facebook, Website, Google. Thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho công ty, cho sự kiện công ty cũng như cho các sản phẩm của công ty như: poster, banner, standee. Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Thiết kế gian hàng trên các sàn thương mại điện tử Tiktok, Shopee,Tiki, Lazada. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, theo yêu cầu của phòng và quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành học về thiết kế đồ họa. Thành thạo một trong các công cụ thiết kế: Photoshop, Illustrator, Figma Ưu tiên biết sử dụng AI trong thiết kế Có tính sáng tạo, thẩm mỹ và thiết kế tốt, nắm bắt nhanh các xu hướng thiết kế mới Có ý thức chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 - 12.000.000 đ/tháng + thưởng (lương cứng thỏa thuận theo kinh nghiệm) Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Cơ hội học tập các khóa học nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực phát triển cá nhân Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty (du lịch hàng năm, teambuilding,....) Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát

