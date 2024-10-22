Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 17, ngõ 575, đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện thiết kế các phương tiện hình ảnh, video trên social media và in ấn trong các chiến dịch marketing phù hợp với mục tiêu phát triển ngắn hạn và dài hạn của chuỗi. Lên kế hoạch triển khai về mặt hình ảnh cho các chiến dịch marketing ngắn và dài hạn. Hỗ trợ các phần việc liên quan đến thiết kế hình ảnh, nhận diện cho chuỗi và cửa hàng trực thuộc. Làm việc với các bộ phận khác trong tổ chức để đảm bảo thông điệp marketing, hình ảnh chương trình nhất quán. Cập nhật các xu hướng marketing mới nhất và áp dụng chúng vào các sản phẩm truyền thông.
Thực hiện thiết kế các phương tiện hình ảnh, video trên social media và in ấn trong các chiến dịch marketing phù hợp với mục tiêu phát triển ngắn hạn và dài hạn của chuỗi.
Lên kế hoạch triển khai về mặt hình ảnh cho các chiến dịch marketing ngắn và dài hạn.
Hỗ trợ các phần việc liên quan đến thiết kế hình ảnh, nhận diện cho chuỗi và cửa hàng trực thuộc.
Làm việc với các bộ phận khác trong tổ chức để đảm bảo thông điệp marketing, hình ảnh chương trình nhất quán.
Cập nhật các xu hướng marketing mới nhất và áp dụng chúng vào các sản phẩm truyền thông.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thiết kế đồ họa hoặc lĩnh vực liên quan. Có kiến thức về Marketing và kỹ năng thiết kế đồ họa. Thành thạo các công cụ và phần mềm thiết kế (Adobe Photoshop, AI, Figma, v.v.). Kỹ năng sắp xếp, quản lý thời gian. Kỹ năng làm việc nhóm tốt. Tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và chú ý đến từng chi tiết. Chịu được áp lực cao và có khả năng đáp ứng các thời hạn chặt chẽ. Có đam mê với marketing, thiết kế nói chung và ngành F&B nói riêng, và luôn tìm cách cải tiến công việc.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thiết kế đồ họa hoặc lĩnh vực liên quan.
Có kiến thức về Marketing và kỹ năng thiết kế đồ họa.
Thành thạo các công cụ và phần mềm thiết kế (Adobe Photoshop, AI, Figma, v.v.).
Kỹ năng sắp xếp, quản lý thời gian.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và chú ý đến từng chi tiết.
Chịu được áp lực cao và có khả năng đáp ứng các thời hạn chặt chẽ.
Có đam mê với marketing, thiết kế nói chung và ngành F&B nói riêng, và luôn tìm cách cải tiến công việc.

Tại CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000 (vnđ) Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước. Đi du lịch, nghỉ mát theo tình hình kinh doanh của công ty. Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo, thăng tiến trong công việc. Môi trường làm việc trẻ trung năng động, hòa đồng
Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000 (vnđ)
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Đi du lịch, nghỉ mát theo tình hình kinh doanh của công ty.
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo, thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LA BOONG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 số 168 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

