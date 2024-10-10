Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty TNHH GIFTTIFY
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 17T1 vinaconex 3 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thiết kế các mẫu in trên sản phẩm thời trang, ly tách, mũ, gối..etc.. theo yêu cầu của idea.
Clone các mẫu thiết kế theo yêu cầu.
Làm các công việc liên quan do quản lý trực tiếp giao.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có cảm quan sáng tạo, phối màu tốt. Có ít nhất 06 tháng làm designer POD các sản phẩm tương tự Sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm thiết kế đồ họa hiện hành (Photoshop, AI, Corel). Trung thực, nghiêm túc trong công việc, làm việc nhóm, giao tiếp và bảo mật tốt. Trình độ tiếng Anh căn bản đọc hiểu (tiếng Anh tốt là 1 lợi thế).
Có cảm quan sáng tạo, phối màu tốt.
Có ít nhất 06 tháng làm designer POD các sản phẩm tương tự
Sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm thiết kế đồ họa hiện hành (Photoshop, AI, Corel).
Trung thực, nghiêm túc trong công việc, làm việc nhóm, giao tiếp và bảo mật tốt.
Trình độ tiếng Anh căn bản đọc hiểu (tiếng Anh tốt là 1 lợi thế).
Tại Công ty TNHH GIFTTIFY Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng + thưởng
8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng + thưởng
- Thời gian làm việc: Thứ Hai- Thứ Bảy
- Thử việc 02 tháng: Hưởng 85% lương cứng + Thưởng.
- Được cung cấp máy tính làm việc
- Đầy đủ chế độ phép, lễ/tết, tháng lương thứ 13, đóng BHXH sau 3 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GIFTTIFY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
