Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17T1 vinaconex 3 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế các mẫu in trên sản phẩm thời trang, ly tách, mũ, gối..etc.. theo yêu cầu của idea. Clone các mẫu thiết kế theo yêu cầu. Làm các công việc liên quan do quản lý trực tiếp giao.

Có cảm quan sáng tạo, phối màu tốt. Có ít nhất 06 tháng làm designer POD các sản phẩm tương tự Sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm thiết kế đồ họa hiện hành (Photoshop, AI, Corel). Trung thực, nghiêm túc trong công việc, làm việc nhóm, giao tiếp và bảo mật tốt. Trình độ tiếng Anh căn bản đọc hiểu (tiếng Anh tốt là 1 lợi thế).

- Lương cứng: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng + thưởng

- Thời gian làm việc: Thứ Hai- Thứ Bảy

- Thử việc 02 tháng: Hưởng 85% lương cứng + Thưởng.

- Được cung cấp máy tính làm việc

- Đầy đủ chế độ phép, lễ/tết, tháng lương thứ 13, đóng BHXH sau 3 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GIFTTIFY

