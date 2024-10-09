Tuyển Thiết kế đồ hoạ Good and Green Co. Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C18 Hàng Điều 8, Khu Khang Linh, Phường 10, TP Vũng Tàu

Team Marketing nhà Good & Green cần tìm bạn đồng hành phụ trách mảng hình ảnh/ Video

Good and Green là một startup về mỹ phẩm thiên nhiên, với tầm nhìn tạo ra những sản phẩm thật sự hiệu quả, an toàn cho người dùng. Đặc biệt, nếu bạn là người yêu thích cây cỏ, và muốn vừa hòa hợp với thiên nhiên vừa tạo ra những video chất lượng và viral, thì đây chính là nơi dành cho bạn.

Mô tả công việc

• Thực hiện các công việc liên quan đến sản xuất hình ảnh, chụp hình, chỉnh sửa Canva.

• Quay video ở mức độ đơn giản. Chỉnh sửa video bằng Capcut.

YÊU CẦU

• Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm lĩnh vực liên quan.

• Có cảm nhận tốt về thẩm mỹ, có niềm yêu thích với lĩnh vực liên quan.

• Tinh thần hợp tác, học hỏi, đổi mới, hòa đồng.

• Cẩn thận, chỉn chu trong công việc, có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành đúng tiến độ.

Tại Good and Green Co. Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại Good and Green, bạn sẽ được ở trong một môi trường thoải mái, vui vẻ, năng động. Good and Green hướng đến sự phát triển bền vững và gắn bó trọn đời. Giúp bạn yên tâm công tác và phát triển công việc bền vững. Chỉ cần tập trung tâm huyết và không ngừng học hỏi, bạn sẽ có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến cả về thu nhập lẫn vị trí công việc theo quá trình phát triển của công ty.

• Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực. Dự kiến 6 triệu - 8 triệu VND.

• Đào tạo: 1-2 khóa học/năm

• Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật...

• Thưởng thành tính xuất sắc

• Nghỉ phép hưởng lương: 12 ngày/năm.

• Chế độ sử dụng sản phẩm của công ty.

• Chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.

