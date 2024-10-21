Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ khách hàng, lập phương án hỗ trợ khách hàng thanh toán các khoản công nợ. Gặp gỡ khách hàng trực tiếp, hướng dẫn các phương thức thanh toán mà Công ty đang cung cấp để khách hàng chọn cách phù hợp và thuận tiện nhất. Hỗ trợ khách hàng trong các trường hợp phát sinh liên quan đến thanh toán khoản. Cập nhật các thông tin liên lạc mới của khách hàng vào hệ thống theo quy định, quy trình đã được hướng dẫn. Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp.
Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ khách hàng, lập phương án hỗ trợ khách hàng thanh toán các khoản công nợ.
Gặp gỡ khách hàng trực tiếp, hướng dẫn các phương thức thanh toán mà Công ty đang cung cấp để khách hàng chọn cách phù hợp và thuận tiện nhất.
Hỗ trợ khách hàng trong các trường hợp phát sinh liên quan đến thanh toán khoản.
Cập nhật các thông tin liên lạc mới của khách hàng vào hệ thống theo quy định, quy trình đã được hướng dẫn.
Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiên nhẫn, nhạy bén và nhiệt huyết với công việc. Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Đã từng làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng là một lợi thế. Sử dụng thành thạo máy vi tính, các ứng dụng: email, Zalo, facebook.... Có sức khỏe, khả năng di chuyển bằng xe máy tốt.
Kiên nhẫn, nhạy bén và nhiệt huyết với công việc.
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Đã từng làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo máy vi tính, các ứng dụng: email, Zalo, facebook....
Có sức khỏe, khả năng di chuyển bằng xe máy tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng: Lương cơ bản 8 triệu + Lương theo doanh số+ Thưởng. Thu nhập khác: Lương tháng 13. Ký Hợp đồng Lao động chính thức. Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước.12 ngày phép/năm.
Thu nhập hàng tháng: Lương cơ bản 8 triệu + Lương theo doanh số+ Thưởng.
Thu nhập khác: Lương tháng 13.
Ký Hợp đồng Lao động chính thức.
Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước.12 ngày phép/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207-01 tầng M, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

