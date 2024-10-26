Tuyển Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH COOKMIX
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Vạn Hạnh mall, Quận 10 ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm về nội thất bếp (bếp điện từ, lò vi sóng, máy hút bụi, máy lọc...) của công ty và bán cho khách hàng trực tiếp tại showroom.
- Chăm sóc khách hàng và tạo lập mối quan hệ bền vững
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 20-28
- Có kỹ năng giao tiếp, thiết phục khách hàng
- Nam nữ đều được - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc
- Có kỹ năng giao tiếp, thiết phục khách hàng
- Nam nữ đều được - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc
Tại CÔNG TY TNHH COOKMIX Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 7-20 triệu/tháng (bao gồm lương, hoa hồng, thưởng)
- Chế độ hoa hồng và thưởng hấp dẫn
- BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép năm và các phúc lợi ấp dẫn khác: du lịch, teambuilding...
- Chế độ hoa hồng và thưởng hấp dẫn
- BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép năm và các phúc lợi ấp dẫn khác: du lịch, teambuilding...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COOKMIX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI