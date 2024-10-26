Tuyển Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vạn Hạnh mall, Quận 10 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm về nội thất bếp (bếp điện từ, lò vi sóng, máy hút bụi, máy lọc...) của công ty và bán cho khách hàng trực tiếp tại showroom.

- Chăm sóc khách hàng và tạo lập mối quan hệ bền vững

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 20-28

- Có kỹ năng giao tiếp, thiết phục khách hàng

- Nam nữ đều được - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc

Tại CÔNG TY TNHH COOKMIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7-20 triệu/tháng (bao gồm lương, hoa hồng, thưởng)

- Chế độ hoa hồng và thưởng hấp dẫn

- BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép năm và các phúc lợi ấp dẫn khác: du lịch, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COOKMIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.