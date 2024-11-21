Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 72 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 72 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

Mức lương
7 - 72 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 72 Triệu

Kiểm tra các hóa đơn đổi trả hàng, nhập báo cáo hàng ngày.
Giải quyết vấn đề khiếu nại, thắc mắc.
Kết hợp với nhân viên ngành hàng giải đáp mọi khiếu nại của khách liên quan đến chương trình khuyến mãi, giá, chất lượng sản phẩm, dịch vụ...
Theo dõi và kiểm tra số lượng thẻ giấy, thẻ nhựa, biểu mẫu đăng ký thẻ hội viên, số tiền thu được từ việc cấp lại thẻ cho khách và tiền khách làm mất locker
Theo dõi, kiểm tra số liệu hàng khuyến mãi Lotte Post hàng ngày trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
Kiểm tra hàng khuyến mãi đã phát và báo cáo cho quản lý bộ phận tiền sảnh và Marketing Store chương trình khuyến mãi theo những sự kiện của công ty.
Hướng dẫn khách hàng cách thức làm thẻ hội viên và giải thích những quyền lợi khách được hưởng
Đọc loa chào buổi sáng, đọc loa chương trình khuyến mãi
Xuất hóa đơn VAT xử lý thắc mắc của khách hàng về hóa đơn
Xử lý các hàng hóa của khách hàng trả lại để tránh hư hỏng
Nghe chuyển line điện thoại nội bộ đến các phòng ban trong công ty.

Với Mức Lương 7 - 72 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 20-35 tuổi
Kinh nghiệm: Dưới 1 năm ở vị trí tương đương
Tính cách: Trung thực, cẩn thận, nhạy bén, nhiệt tình và chịu khó
Phần mềm: Vi tính văn phòng
Yêu cầu khác: Khả năng giao tiếp, giọng nói dễ nghe, giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và Phúc lợi cạnh tranh, bao gồm:
+ Monthly basic salary (Lương cơ bản)
+ Phụ cấp nghề
+ Lương tháng 13, chia sẻ lợi nhuận và thưởng KPI hằng năm
+ Chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 469 Nguyen Huu Tho, Tan Hung Ward

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

