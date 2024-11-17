Tuyển Nhân Viên Dịch Vụ thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lk 5.17 - 18, ngõ 51 Thanh Liệt, Thanh Trì , Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện tư vấn cho khách hàng và các công việc có liên quan theo sự phân công của Ban Giám đốc/GĐ nghiệp vụ.

Rà soát, hoàn thiện toàn bộ chứng từ, hồ sơ, sổ sách, lập và nộp các tờ khai thuế, báo cáo tài chính cho khách hàng được phân công phụ trách theo đúng thời hạn quy định.

Tư vấn các vấn đề về kế toán và thuế cho khách hàng.

Tham gia vào các dự án kiểm toán thuế theo yêu cầu.

Tham gia học tập theo chương trình đào tạo của Công ty và bên ngoài.

Luôn duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng và phát triển khách hàng mới.

Làm việc và xây dựng mối quan hệ tốt với Cơ quan chức năng liên quan đến cung cấp dịch vụ.

Cập nhật và theo dõi các văn bản pháp luật về kế toán và thuế.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Kế toán.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, thuế.

Có kinh nghiệm thực tế trong việc lập và nộp các tờ khai thuế, báo cáo tài chính.

Có hiểu biết về các văn bản pháp luật về kế toán và thuế.

Kỹ năng:

Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán thành thạo (ví dụ: Misa,...).

Kỹ năng tính toán, lập bảng biểu chính xác, nhanh chóng.

Kỹ năng giao tiếp và tư vấn tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp tốt trong nhóm.

Phẩm chất:

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Chịu khó học hỏi, cầu tiến.

Có khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI Thì Được Hưởng Những Gì

Được sự giám sát và hỗ trợ từ Giám đốc Nghiệp vụ trên 10 năm kinh nghiệm.

Được đào tạo liên tục về nghiệp vụ từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty.

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh và phù hợp với năng lực (từ 8-15 triệu)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các khóa đào tạo và phát triển bản thân định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.