Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT VNR500
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 61 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Chuẩn đoán, kiểm tra để xác định giải pháp sửa chữa
- Đặt/trả linh kiện từ kho tác nếu có phát sinh.
- Thay thế/kiểm tra đảm bảo quy trình của DVSC.
- Tiếp nhận linh kiện/thiết bị từ các bộ phận theo đúng quy trình.
- Thông tin với khách hàng/đối tác & cập nhập hệ thống.
- Thực hiện các yêu cầu được giao từ Trưởng trạm
- Nâng cao nghiệp vụ, kiến thức sửa chữa các sản phẩm mới
- Báo cáo trực tiếp cho trưởng trạm Trưởng trạm DVSC hoặc BGĐ trung tâm khi được yêu cầu
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, tuổi từ 18 – 28.
- Kỹ năng giao tiếp, đọc hiểu Tiếng anh
- Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản.
- Kinh nghiệm 6 tháng trở lên là lợi thế. (Nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Trung thực và khả năng chịu áp lực cao.
- Chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT VNR500 Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc tại công ty sửa chữa với mô hình chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của công ty.
- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI cuối năm.
- Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.
- Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Được đào tạo, nâng cao kĩ năng thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT VNR500
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
