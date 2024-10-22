Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ, tư vấn dịch vụ Visa – Passport cho Khách hàng;

• Báo cáo trực tiếp với Trưởng phòng Visa;

• Hỗ trợ Phòng Outbound trong việc tổ chức Tour du lịch cho khách hàng;

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương;

• Ngoại ngữ tối thiểu chứng chỉ B Anh Văn;

• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

• Có kinh nghiệm trong việc thực hiện Visa – Passport cho khách;

• Có thể làm việc theo nhóm hoặc độc lập;

• Có tinh thần cầu tiến, năng động, sáng tạo.

Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Hoa hồng

- Được cung cấp điện thoại, đồng phục, máy tính, .. để hỗ trợ cho công việc;

- Có Ký túc xá dành cho nhân viên;

- Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa;

- Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc các khóa học bên ngoài...

- Cơ hội đi tour và đi du lịch hàng năm;

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tổ chức sinh nhật hàng tháng cho nhân viên;

- Chế độ thưởng dựa vào năng suất làm việc, thành tích kinh doanh, thành tích chỉ tiêu, sáng kiến, thưởng lễ Tết, lương Tháng 13 và những điều bất ngờ khác....

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng qui định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.