Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GÒ VẤP - HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 189 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn dịch vụ:

Tiếp nhận các thông tin về cuộc đặt hẹn của khách hàng, ghi đầy đủ các thông tin và theo dõi khách hẹn .

Tiếp nhận xe khách hàng, tạo phiếu yêu cầu sửa chữa và ghi rõ các yêu cầu của khách hàng và hiểu chính xác các yêu cầu của khách hàng

Đưa ra chi phí ước tính rõ ràng, thời gian hoàn tất công việc và thông tin cho khách hàng thường xuyên về tiến độ công việc

Giám sát tiến độ công việc và thông tin thường xuyên cho khách hàng về sự thay đổi của chi phí cũng như thời gian giao xe.

Khả năng CSKH tốt, kỹ năng đáp ứng và làm Khách hàng hài lòng.

Sáng tạo trong công việc, nhạy bén nắm bắt vấn đề.

Khả năng quản lý tốt công việc, đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng, đối tác.

Kỹ thuật bảo hành:

Liên hệ với khách hàng về tình hình bảo hành xe và báo cáo kịp thời cho TP KD DVPT.

Nhắc khách hàng lịch bảo bảo dưỡng theo định kỳ.

Quản lý dữ liệu thông tin khách hàng và phối hợp với bộ phận CSKH truy xuất kịp thời khi cần thiết.

Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng.

Đặt và kiểm soát lịch đặt hẹn bảo hành, sửa chữa xe.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp, chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kỹ thuật ô tô.

Kinh nghiệm : Có kinh nghiệm làm TVDV các hãng hoặc garage bên ngoài.

Kỹ năng :

Nắm vững kiến thức kỹ thuật ô tô, quy trình dịch vụ.

Có khả năng sử dụng máy chẩn đoán .

Nhanh nhẹn, tự tin, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Sử dụng tốt phần mềm MS Office.

GPLX : Bằng lái B2 trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GÒ VẤP - HCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : thỏa thuận +phụ cấp cơm trưa, điện thoại.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GÒ VẤP - HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin