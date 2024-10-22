Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh
- Hà Nội: Tân Triều, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Chuẩn bị khách hàng trước khi nội soi tiêu hóa
Hướng dẫn khách hàng thủ tục hành chính
Phụ giúp bác sĩ trong quá trình nội soi hoặc thăm khám.
Phối hợp và thực hiện các can thiệp thủ thuật
Vệ sinh và bảo quản máy móc theo đúng quy trình
Phối hợp xử lí cấp cứu ban đầu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của điều dưỡng Trưởng.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng có kinh nghiệm 01 năm trở lên;
Giọng nói dễ nghe, không âm hưởng địa phương;
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, thái độ phục vụ tốt
Tại Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: 7.000.000 – 10.000.000 vnđ/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 30.000 vnđ/ngày;
Phụ cấp khác theo đặc thù công việc (phụ cấp độc hại, phụ cấp theo khoa/phòng)
Được sắp xếp cử đi học đào tạo để cấp Chứng chỉ hành nghề với các nhân sự chưa có chứng chỉ hành nghề
Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.
Du lịch hằng năm;
Thưởng cuối năm, sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ,...
Hưởng ưu đãi khám chữa bệnh cho bản thân nhân viên và người nhà khi khám tại Phòng khám lên đến 100%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
