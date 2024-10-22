Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tân Triều, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chuẩn bị khách hàng trước khi nội soi tiêu hóa Hướng dẫn khách hàng thủ tục hành chính Phụ giúp bác sĩ trong quá trình nội soi hoặc thăm khám. Phối hợp và thực hiện các can thiệp thủ thuật Vệ sinh và bảo quản máy móc theo đúng quy trình Phối hợp xử lí cấp cứu ban đầu Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của điều dưỡng Trưởng.
Chuẩn bị khách hàng trước khi nội soi tiêu hóa
Hướng dẫn khách hàng thủ tục hành chính
Phụ giúp bác sĩ trong quá trình nội soi hoặc thăm khám.
Phối hợp và thực hiện các can thiệp thủ thuật
Vệ sinh và bảo quản máy móc theo đúng quy trình
Phối hợp xử lí cấp cứu ban đầu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của điều dưỡng Trưởng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng có kinh nghiệm 01 năm trở lên; Giọng nói dễ nghe, không âm hưởng địa phương; Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, thái độ phục vụ tốt
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng có kinh nghiệm 01 năm trở lên;
Giọng nói dễ nghe, không âm hưởng địa phương;
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, thái độ phục vụ tốt

Tại Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 7.000.000 – 10.000.000 vnđ/tháng. Phụ cấp ăn trưa: 30.000 vnđ/ngày; Phụ cấp khác theo đặc thù công việc (phụ cấp độc hại, phụ cấp theo khoa/phòng) Được sắp xếp cử đi học đào tạo để cấp Chứng chỉ hành nghề với các nhân sự chưa có chứng chỉ hành nghề Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc. Du lịch hằng năm; Thưởng cuối năm, sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ,... Hưởng ưu đãi khám chữa bệnh cho bản thân nhân viên và người nhà khi khám tại Phòng khám lên đến 100%
Tổng thu nhập: 7.000.000 – 10.000.000 vnđ/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 30.000 vnđ/ngày;
Phụ cấp khác theo đặc thù công việc (phụ cấp độc hại, phụ cấp theo khoa/phòng)
Được sắp xếp cử đi học đào tạo để cấp Chứng chỉ hành nghề với các nhân sự chưa có chứng chỉ hành nghề
Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.
Du lịch hằng năm;
Thưởng cuối năm, sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ,...
Hưởng ưu đãi khám chữa bệnh cho bản thân nhân viên và người nhà khi khám tại Phòng khám lên đến 100%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh

Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 125 - 127 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-dieu-duong-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job221497
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACV Entertainment
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH ACV Entertainment
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MOR
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FIL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công ty TNHH FIL Việt Nam
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác An Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác An Khánh
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN KHP LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN KHP LAND
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CHT LAB
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân PHÁP KHÍ KIM CƯƠNG HỶ LẠC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu PHÁP KHÍ KIM CƯƠNG HỶ LẠC
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FACT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FACT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Lamer
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA ỨNG DỤNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA ỨNG DỤNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Khoa Trí làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Khoa Trí
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm