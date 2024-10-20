Tuyển Dịch vụ du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Dịch vụ du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI CHÂU Á

Dịch vụ du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI CHÂU Á

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 17 Lê Ngọc Hân, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Điều hành các tour du lịch sau khi đàm phán với khách hàng: Đặt dịch vụ; chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho khách hàng khi đi tour nước ngoài như visa, hộ chiếu, bảo hiểm du lịch... Thiết kế và tính giá tour dựa trên yêu cầu của khách hàng Thiết lập quan hệ và thương lượng báo giá với nhà cung cấp Phối hợp cùng bộ phận Kế toán trong việc kiểm tra thanh toán nhà cung cấp Tư vấn bán tour cho khách hàng đang có nhu cầu Xây dựng và phát triển sản phẩm thị trường đảm nhiệm Báo cáo các công việc liên quan tới BGĐ.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương Kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng tìm kiếm thông tin tốt. Nhiệt tình, chịu được áp lực trong công việc. Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm; Khả năng xử lý tình huống và vấn đề phát sinh Khả năng Tiếng Anh Khá hoặc biết thêm 1 ngoại ngữ khác là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn không giới hạn ( bao gồm lương cứng thoả thuận theo năng lực 10-20tr + hoa hồng ). Thưởng lương tháng 13, 14, thưởng đột xuất, thưởng KPIs 1 quý 1 lần... Cơ hội xét tăng lương 2 lần/ năm. Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản... Cơ hội làm việc trong môi chuyên nghiệp, hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI CHÂU Á

CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI CHÂU Á

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 17 LÊ NGỌC HÂN, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

