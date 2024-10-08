Tuyển Nhân Viên Điều Phối Dự Án thu nhập 6.5 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà A48TT17 Khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Hỗ trợ các nhiệm vụ theo hợp đồng như: giám sát các nhiệm vụ; quy trình sơ bộ của các yêu cầu Bán hàng; thu thập tài liệu chứng minh; quản lý hỗ trợ dịch vụ; hỗ trợ bán hàng

- Giám sát việc giao nhiệm vụ hỗ trợ dự án như: đào tạo, yêu cầu nội bộ

- Báo cáo định kỳ về việc giao nhiệm vụ kỹ thuật theo hợp đồng, giao nhiệm vụ ngoài dự án

- Đầu mối liên hệ giữa nhà cung cấp, khách hàng, bộ phận bán hàng và kỹ thuật

- Truyền tải thông tin đến các bộ phận có liên quan

- Quản lý tài liệu kỹ thuật

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, CNTT

- Có 1 năm kinh nghiệm làm việc

- Thành thạo Office (Word, Excel, Powerpoint)

- Có khả năng làm việc dưới áp lực

- Có thể đi công tác tỉnh

- Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh

- Ưu tiên có kinh nghiệm Delivery, QA, Tester, ISO/KPI

Tại JPROTECH TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 theo quy định và thưởng năng lực KPI cuối năm. Xem xét tăng lương hàng năm. Bảo hiểm theo chính sách của Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN) và các chính sách phúc lợi của Công ty (sinh nhật, quà ngày lễ tết, trung thu, hiếu hỉ,...) Tham gia khám sức khỏe định kỳ. Company trip 1 năm/lần trong hoặc ngoài nước Tham gia đào tạo trong / ngoài nước phục vụ cho công việc. Hỗ trợ đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế chính hãng Cơ hội công tác nước ngoài. Cung cấp laptop làm việc (theo quy định công ty) Sử dụng các tiện ích của văn phòng ( Co-working space, Pantry tiện nghi, trà cà phê, gửi xe miễn phí...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JPROTECH TECHNOLOGY

