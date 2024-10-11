Tuyển IT phần mềm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 12, tòa nhà Minh Long, số 17 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các dự án phát triển dịch vụ của Phòng: Trao đổi với các ngân hàng, đối tác cần triển khai một ứng dụng hay dịch vụ mới (như ứng dụng Mobile Banking, Omni Chanel, dịch vụ thanh toán điện tử, dịch vụ tiện ích ...) để lấy yêu cầu đầy đủ. Chuyển các yêu cầu nghiệp vụ cho Phòng Nghiệp vụ làm tài liệu chi tiết. Làm đầu mối điều phối công việc chung giữa các nhóm dự án (đối tác và VNPAY) Theo dõi và đảm bảo tiến độ dự án theo sát kế hoạch đề ra. Test và nghiệm thu dịch vụ trước khi triển khai. Theo dõi và báo cáo các dự án phát triển sản phẩm dịch vụ, nghiệp vụ mới của phòng. Phụ trách/ hỗ trợ soạn thảo một số tài liệu theo yêu cầu. Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, đối tác.

Theo dõi và báo cáo các dự án phát triển sản phẩm dịch vụ, nghiệp vụ mới của phòng.

Phụ trách/ hỗ trợ soạn thảo một số tài liệu theo yêu cầu.

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, đối tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học hệ chính quy ngành Kinh tế, Marketing, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, CNTT. Có 1 - 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương (ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm dự án trong lĩnh vực thanh toán điện tử, thương mại điện tử, Mobile Banking, Omni Chanel) Sử dụng thành thạo tiếng Anh. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), kỹ năng soạn thảo văn bản tốt. Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, sẵn sàng đi công tác xa. Khả năng làm việc nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Kỹ năng nghiên cứu, phân tích & giải quyết vấn đề. Nhanh nhẹn, trách nhiệm, có tinh thần học hỏi cao.

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty) Hỗ trợ ăn sáng miễn phí Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí) Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ Quà tặng các ngày lễ trong năm

2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

3. Môi trường làm việc hiện đại:

Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)

4. Phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường

5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:

Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,... Các câu lạc bộ:

Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

