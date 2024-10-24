Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế The Green Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49 Đường 14, KĐT LakeView City, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Điều phối nhân viên sơ chế và shipper thực hiện đúng theo quy trình làm việc Kiểm tra, đảm bảo chất lượng hàng hóa và thời gian giao nhận của khách Chăm sóc khách hàng Theo dõi kiểm tra hàng tồn kho, hàng hủy, đổi trả Quản lý vật tư, hàng hóa Đào tạo nhân viên sơ chế và shipper Phân chia tuyến ship hàng cho shipper Nhập liệu kết quả làm việc của nhân viên Mua hàng vào buổi sáng (nếu cần)

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc từ 6:00 sáng Thành thạo tin học văn phòng cơ bản: kỹ năng làm và đọc báo cáo Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó Kỹ năng chăm sóc khách hàng Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực F&B, siêu thị là một lợi thế

Tại The Green Market Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương ít nhất 1 lần/năm Thưởng cuối năm Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại The Green Market

