Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế The Green Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

The Green Market
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
The Green Market

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại The Green Market

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 49 Đường 14, KĐT LakeView City, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Điều phối nhân viên sơ chế và shipper thực hiện đúng theo quy trình làm việc Kiểm tra, đảm bảo chất lượng hàng hóa và thời gian giao nhận của khách Chăm sóc khách hàng Theo dõi kiểm tra hàng tồn kho, hàng hủy, đổi trả Quản lý vật tư, hàng hóa Đào tạo nhân viên sơ chế và shipper Phân chia tuyến ship hàng cho shipper Nhập liệu kết quả làm việc của nhân viên Mua hàng vào buổi sáng (nếu cần)
Điều phối nhân viên sơ chế và shipper thực hiện đúng theo quy trình làm việc
Kiểm tra, đảm bảo chất lượng hàng hóa và thời gian giao nhận của khách
Chăm sóc khách hàng
Theo dõi kiểm tra hàng tồn kho, hàng hủy, đổi trả
Quản lý vật tư, hàng hóa
Đào tạo nhân viên sơ chế và shipper
Phân chia tuyến ship hàng cho shipper
Nhập liệu kết quả làm việc của nhân viên
Mua hàng vào buổi sáng (nếu cần)

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc từ 6:00 sáng Thành thạo tin học văn phòng cơ bản: kỹ năng làm và đọc báo cáo Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó Kỹ năng chăm sóc khách hàng Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực F&B, siêu thị là một lợi thế
Làm việc từ 6:00 sáng
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản: kỹ năng làm và đọc báo cáo
Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó
Kỹ năng chăm sóc khách hàng
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực F&B, siêu thị là một lợi thế

Tại The Green Market Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương ít nhất 1 lần/năm Thưởng cuối năm Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc
Xét tăng lương ít nhất 1 lần/năm
Thưởng cuối năm
Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại The Green Market

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

The Green Market

The Green Market

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 49 Đ. Số 14, Lakeview City, P. Tân Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

