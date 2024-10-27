Tuyển Nhân Viên Điều Phối thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại The Green Market
- Hồ Chí Minh: 49 Đường 14, KĐT LakeView City, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Điều phối nhân viên sơ chế và shipper thực hiện đúng theo quy trình làm việc
Kiểm tra, đảm bảo chất lượng hàng hóa và thời gian giao nhận của khách
Chăm sóc khách hàng
Theo dõi kiểm tra hàng tồn kho, hàng hủy, đổi trả
Quản lý vật tư, hàng hóa
Đào tạo nhân viên sơ chế và shipper
Phân chia tuyến ship hàng cho shipper
Nhập liệu kết quả làm việc của nhân viên
Mua hàng vào buổi sáng (nếu cần)
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc từ 6:00 sáng
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản: kỹ năng làm và đọc báo cáo
Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó
Kỹ năng chăm sóc khách hàng
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực F&B, siêu thị là một lợi thế
Tại The Green Market Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương ít nhất 1 lần/năm
Thưởng cuối năm
Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại The Green Market
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
