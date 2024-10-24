Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 11

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tiếp nhận thông tin khách đến sử dụng dịch vụ tại cửa hàng (Điện thoại, máy tính, laptop...)

- Nhận máy kiểm tra chuyển đến bộ phận kỹ thuật sửa chữa

- Làm bill giao máy chuyển đến bộ phận giao nhận

- Theo dõi, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng

- Thời gian làm việc: xoay ca: 08h00 – 15h00 ; 14h00 – 21h00

Làm việc tại: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI VÀ LAPTOP 24H

260 đường 3 tháng 2 phường 12 quận 10 tp. hồ chí minh

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 18 – 27t

- Ngoại hình sáng cao từ 1m55.

- Có kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng - KHÔNG TUYỂN SINH VIÊN CÒN ĐI HỌC

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: Từ 7.5tr.

Trong đó bao gồm:

Lương cơ bản Hoa hồng Và một số phụ cấp khác (nếu có)

Lương cơ bản

Hoa hồng

Và một số phụ cấp khác (nếu có)

Tham gia các chế độ BH Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước. Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệp, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty. Được đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc Thưởng nóng theo năng lực và thưởng Lễ, Tết, sinh nhật. Du lịch nghỉ mát hàng năm. Xét thưởng và nâng lương tùy theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm. Cơ hội thăng tiến cao.

Tham gia các chế độ BH

Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệp, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.

Được đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc

Thưởng nóng theo năng lực và thưởng Lễ, Tết, sinh nhật.

Du lịch nghỉ mát hàng năm.

Xét thưởng và nâng lương tùy theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin