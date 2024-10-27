Tuyển Nhân Viên Điều Phối thu nhập 7.5 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 11
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Tiếp nhận thông tin khách đến sử dụng dịch vụ tại cửa hàng (Điện thoại, máy tính, laptop...)
- Nhận máy kiểm tra chuyển đến bộ phận kỹ thuật sửa chữa
- Làm bill giao máy chuyển đến bộ phận giao nhận
- Theo dõi, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
- Thời gian làm việc: xoay ca: 08h00 – 15h00 ; 14h00 – 21h00
Làm việc tại: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI VÀ LAPTOP 24H
260 đường 3 tháng 2 phường 12 quận 10 tp. hồ chí minh
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, tuổi từ 18 – 27t
- Ngoại hình sáng cao từ 1m55.
- Có kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng - KHÔNG TUYỂN SINH VIÊN CÒN ĐI HỌC
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: Từ 7.5tr.
Tham gia các chế độ BH Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước. Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệp, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty. Được đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc Thưởng nóng theo năng lực và thưởng Lễ, Tết, sinh nhật. Du lịch nghỉ mát hàng năm. Xét thưởng và nâng lương tùy theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm. Cơ hội thăng tiến cao.
Tham gia các chế độ BH
Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệp, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.
Được đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc
Thưởng nóng theo năng lực và thưởng Lễ, Tết, sinh nhật.
Du lịch nghỉ mát hàng năm.
Xét thưởng và nâng lương tùy theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm.
Cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
