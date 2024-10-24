Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Ngày đăng tuyển: 24/10/2024

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số B51 Đường Lộc Vừng, Khu đô thị Dragon Village, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 9

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Nhận đơn hàng và xử lý các vấn đề liên quan đến vận tải, giao hàng hằng ngày. Lập kế hoạch sắp xếp phương tiện vận chuyển theo đơn hàng của khách hàng Theo dõi tiến trình giao hàng kịp thời đúng tiến độ cho khách hàng Phối hợp cùng làm việc và hỗ trợ nhà vận tải, kho về các vấn đề phát sinh Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của ban giám đốc
Nhận đơn hàng và xử lý các vấn đề liên quan đến vận tải, giao hàng hằng ngày.
Lập kế hoạch sắp xếp phương tiện vận chuyển theo đơn hàng của khách hàng
Theo dõi tiến trình giao hàng kịp thời đúng tiến độ cho khách hàng
Phối hợp cùng làm việc và hỗ trợ nhà vận tải, kho về các vấn đề phát sinh
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của ban giám đốc

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Vận tải, Kho bãi... am hiểu về lĩnh vực vận tải. Có kinh nghiệm về lĩnh vực vận chuyển đường bộ Kỹ năng tin học văn phòng Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, năng động, biết lắng nghe, ham học hỏi, chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của cấp trên, gắn bó lâu dài với công ty.
Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Vận tải, Kho bãi... am hiểu về lĩnh vực vận tải.
Có kinh nghiệm về lĩnh vực vận chuyển đường bộ
Kỹ năng tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, năng động, biết lắng nghe, ham học hỏi, chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của cấp trên, gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 9.000.000 – 14.000.000 (Thoả thuận khi phỏng vấn) Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước. Có thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 hàng năm theo quy định công ty.
Lương cứng từ 9.000.000 – 14.000.000 (Thoả thuận khi phỏng vấn)
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước.
Có thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 hàng năm theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số B51 Đường Lộc Vừng, Khu đô thị Dragon Village, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

