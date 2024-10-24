Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số B51 Đường Lộc Vừng, Khu đô thị Dragon Village, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 9

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Nhận đơn hàng và xử lý các vấn đề liên quan đến vận tải, giao hàng hằng ngày. Lập kế hoạch sắp xếp phương tiện vận chuyển theo đơn hàng của khách hàng Theo dõi tiến trình giao hàng kịp thời đúng tiến độ cho khách hàng Phối hợp cùng làm việc và hỗ trợ nhà vận tải, kho về các vấn đề phát sinh Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của ban giám đốc

Nhận đơn hàng và xử lý các vấn đề liên quan đến vận tải, giao hàng hằng ngày.

Lập kế hoạch sắp xếp phương tiện vận chuyển theo đơn hàng của khách hàng

Theo dõi tiến trình giao hàng kịp thời đúng tiến độ cho khách hàng

Phối hợp cùng làm việc và hỗ trợ nhà vận tải, kho về các vấn đề phát sinh

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của ban giám đốc

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Vận tải, Kho bãi... am hiểu về lĩnh vực vận tải. Có kinh nghiệm về lĩnh vực vận chuyển đường bộ Kỹ năng tin học văn phòng Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, năng động, biết lắng nghe, ham học hỏi, chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của cấp trên, gắn bó lâu dài với công ty.

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Vận tải, Kho bãi... am hiểu về lĩnh vực vận tải.

Có kinh nghiệm về lĩnh vực vận chuyển đường bộ

Kỹ năng tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, năng động, biết lắng nghe, ham học hỏi, chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của cấp trên, gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 9.000.000 – 14.000.000 (Thoả thuận khi phỏng vấn) Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước. Có thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 hàng năm theo quy định công ty.

Lương cứng từ 9.000.000 – 14.000.000 (Thoả thuận khi phỏng vấn)

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước.

Có thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 hàng năm theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin