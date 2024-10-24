Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU
- Bình Thuận: Km 1595, QL1A, Xã Vĩnh Tân, Tuy Phong
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Chốt đơn hàng
Nhận đơn đặt hàng, lập kế hoạch và tổ chức bán hàng hằng ngày đối với những khách hàng hiện có, và lên kế hoạch bán hàng cho các ngày tiếp theo Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng thông qua nhân viên thị trường
2. Chuẩn bị đóng hàng
Điều động đội hỗ trợ đóng post, đội oxy, nhân viên đếm mẫu, nhân viên đong mẫu. Nhập liệu các thông tin chuẩn bị lên hệ thống CRM (Ca trực hổ trợ, điều phối trực,...)
3. Tổ chức đóng hàng
Điều động post từ trại lên khu đóng gói theo kế hoạch xuất post Đọc thông tin yêu cầu của khách hàng trên từng đơn hàng Điều động, sắp xếp nhân viên giao hàng theo xe
4. Kết thúc đóng post
Báo cáo nhanh diễn biến ca trực cho các quản lý Cập nhật lại các thông tin có điều chỉnh sau đóng hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kế toán, quản trị, thủy sản
Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Kinh nghiệm: 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
Sử dụng máy tính và thành thạo các phần mềm Office
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, trung thực, hòa đồng, chịu khó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương theo năng lực, thưởng tháng 13, thưởng lễ, tết và thưởng năm
Hỗ trợ ăn và chỗ ở
Bảo hiểm 24/24
Các chính sách Bảo hiểm bắt buộc và phúc lợi theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
