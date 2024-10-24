Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Km 1595, QL1A, Xã Vĩnh Tân, Tuy Phong

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chốt đơn hàng

1. Chốt đơn hàng

Nhận đơn đặt hàng, lập kế hoạch và tổ chức bán hàng hằng ngày đối với những khách hàng hiện có, và lên kế hoạch bán hàng cho các ngày tiếp theo Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng thông qua nhân viên thị trường

2. Chuẩn bị đóng hàng

2. Chuẩn bị đóng hàng

Điều động đội hỗ trợ đóng post, đội oxy, nhân viên đếm mẫu, nhân viên đong mẫu. Nhập liệu các thông tin chuẩn bị lên hệ thống CRM (Ca trực hổ trợ, điều phối trực,...)

3. Tổ chức đóng hàng

3. Tổ chức đóng hàng

Điều động post từ trại lên khu đóng gói theo kế hoạch xuất post Đọc thông tin yêu cầu của khách hàng trên từng đơn hàng Điều động, sắp xếp nhân viên giao hàng theo xe

4. Kết thúc đóng post

4. Kết thúc đóng post

Báo cáo nhanh diễn biến ca trực cho các quản lý Cập nhật lại các thông tin có điều chỉnh sau đóng hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kế toán, quản trị, thủy sản Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập Kinh nghiệm: 2 năm trở lên ở vị trí tương đương Sử dụng máy tính và thành thạo các phần mềm Office Kỹ năng: Giao tiếp tốt, trung thực, hòa đồng, chịu khó

Tốt nghiệp: Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kế toán, quản trị, thủy sản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương theo năng lực, thưởng tháng 13, thưởng lễ, tết và thưởng năm Hỗ trợ ăn và chỗ ở Bảo hiểm 24/24 Các chính sách Bảo hiểm bắt buộc và phúc lợi theo quy định của Nhà nước

Thu nhập hấp dẫn: Lương theo năng lực, thưởng tháng 13, thưởng lễ, tết và thưởng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU

