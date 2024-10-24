Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 289 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý tài xế và xe Container. Sắp xếp lịch trình cho các tài xế Tiếp nhận đơn hàng và xử lý các vấn đề liên quan đến vận tải, giao hàng hằng ngày. Theo dõi, kiểm soát quá trình giao nhận hàng của lái xe, quản lý, hướng dẫn lái xe xử lý sự cố phát sinh. Lập kế hoạch sắp xếp phương tiện vận chuyển theo đơn hàng của khách hàng. Kiểm soát dầu xe, lộ phí xe đi đường, chi phí liên quan đến xe và các nhà xe đối tác Tìm kiếm nhà cung cấp mới có chất lượng, cạnh tranh. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý Thực hiện các báo cáo liên quan đến Công việc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Vận tải, Kho bãi... am hiểu về lĩnh vực vận tải. Có kinh nghiệm về lĩnh vực vận chuyển đường bộ. Am hiểu kiến thức về thông tin liên quan đến xe cộ, lộ trình đi đường, Kinh nghiệm đi đường. Biết sử dụng các hệ thông định vị GPS, Google Maps. Có kỹ năng tổ chức và quản lý tốt, nắm bắt tâm lý và khả năng của tài xế, điều hành, bố trí, phân công, theo dõi lộ trình lái xe hợp lý nhất. Khả năng giao tiếp với khách hàng, phối hợp nhóm tốt. Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế. Có kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc, giải quyết vấn đề tốt.
Tại CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được hướng dẫn công việc cụ thể. Đầy đủ Chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Chế độ thưởng Lễ, Tết đây đủ theo quy định Của Công ty. Tham gia đầy đủ các chương trình Teambuilding, Tham quan, nghỉ mát của Công ty. Chế độ lương tháng 13 đầy đủ theo quy định của công ty. Môi trường làm việc thân thiện, các bộ phận hỗ trợ nhau.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6- tòa nhà ZEN Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

