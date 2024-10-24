Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần BKL group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần BKL group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần BKL group
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty Cổ phần BKL group

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần BKL group

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 36 V5A, KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Điều vận đơn, sắp xếp điều phối nhân viên đi giao hàng và lắp đặt
Theo dõi tình trạng đơn giao tại đơn vị vận chuyển
Tiếp nhận thông tin bảo hành và điều phối kỹ thuật xử lý
Hỗ trợ bộ phận kho và kế toán kiểm kho (nếu có)
Điều vận đơn, sắp xếp điều phối nhân viên đi giao hàng và lắp đặt
Theo dõi tình trạng đơn giao tại đơn vị vận chuyển
Tiếp nhận thông tin bảo hành và điều phối kỹ thuật xử lý
Hỗ trợ bộ phận kho và kế toán kiểm kho (nếu có)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, dưới 30 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, hòa đồng
Có kỹ năng sắp xếp công việc
Nữ, dưới 30 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, hòa đồng
Có kỹ năng sắp xếp công việc

Tại Công ty Cổ phần BKL group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7 - 9 triệu/tháng, Thỏa thuận theo năng lực;
Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty;
Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ Lễ tết theo quy định;
Chế độ phúc lợi: Du lịch, team building, thưởng lễ tết, thưởng quý/năm, thưởng tháng 13, sinh nhật...
Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng, có cơ hội thăng tiến.
Lương cơ bản: 7 - 9 triệu/tháng, Thỏa thuận theo năng lực;
Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty;
Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ Lễ tết theo quy định;
Chế độ phúc lợi: Du lịch, team building, thưởng lễ tết, thưởng quý/năm, thưởng tháng 13, sinh nhật...
Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BKL group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BKL group

Công ty Cổ phần BKL group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

