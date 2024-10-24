Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần BKL group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần BKL group
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 36 V5A, KĐT Văn Phú, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Điều vận đơn, sắp xếp điều phối nhân viên đi giao hàng và lắp đặt
Theo dõi tình trạng đơn giao tại đơn vị vận chuyển
Tiếp nhận thông tin bảo hành và điều phối kỹ thuật xử lý
Hỗ trợ bộ phận kho và kế toán kiểm kho (nếu có)
Điều vận đơn, sắp xếp điều phối nhân viên đi giao hàng và lắp đặt
Theo dõi tình trạng đơn giao tại đơn vị vận chuyển
Tiếp nhận thông tin bảo hành và điều phối kỹ thuật xử lý
Hỗ trợ bộ phận kho và kế toán kiểm kho (nếu có)
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, dưới 30 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, hòa đồng Có kỹ năng sắp xếp công việc
Nữ, dưới 30 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, hòa đồng
Có kỹ năng sắp xếp công việc
Nữ, dưới 30 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, hòa đồng
Có kỹ năng sắp xếp công việc
Tại Công ty Cổ phần BKL group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 7 - 9 triệu/tháng, Thỏa thuận theo năng lực; Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty; Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ Lễ tết theo quy định; Chế độ phúc lợi: Du lịch, team building, thưởng lễ tết, thưởng quý/năm, thưởng tháng 13, sinh nhật... Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng, có cơ hội thăng tiến.
Lương cơ bản: 7 - 9 triệu/tháng, Thỏa thuận theo năng lực;
Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty;
Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ Lễ tết theo quy định;
Chế độ phúc lợi: Du lịch, team building, thưởng lễ tết, thưởng quý/năm, thưởng tháng 13, sinh nhật...
Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng, có cơ hội thăng tiến.
Lương cơ bản: 7 - 9 triệu/tháng, Thỏa thuận theo năng lực;
Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty;
Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ Lễ tết theo quy định;
Chế độ phúc lợi: Du lịch, team building, thưởng lễ tết, thưởng quý/năm, thưởng tháng 13, sinh nhật...
Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BKL group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI