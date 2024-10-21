Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo NIKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Lên kế hoạch và tối ưu trực tiếp chuyển đổi trên các nền tảng cáo quảng cáo: Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads, Zalo Ads nhằm mục đích chuyển đổi. Phối hợp với các team khác như Content, Design để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các nội dung, thông điệp hướng đến khách hàng. Sáng tạo nội dung, thiết kế xây dựng Landingpage phù hợp theo định hướng sản phẩm.

Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng Media); Triển khai, quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng. Quản lý hệ thống tài khoản quảng cáo, quản lý dòng tiền và đảm bảo tính liên tục của quảng cáo trên các nền tảng. Theo dõi và tối ưu chiến dịch, tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi 20-32 tuổi. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm Marketing. Có kinh nghiệm về Google ads là một lợi thế. Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỷ luật và có khả năng chịu áp lực đạt KPI doanh số. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành dinh dưỡng, mỹ phẩm, nội thất gia dụng.

Ưu tiên

Tại NIKA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000 up to 10.000.000 vnđ/tháng. Thu nhập trung bình: 15 - 30 triệu/tháng. Sẵn các sản phẩm win. Thưởng theo Doanh thu up to 5%. Sẵn đội SALE với tỷ lệ chốt 90% data. Được cung cấp các khoá học đào tạo chuyên môn sâu thường xuyên. Thử việc 1 tháng, nhận 100% lương cứng. Cơ hội thăng tiến Lead nhóm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe. Được đóng BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Tham gia các hoạt động nội bộ: Tổ chức sinh nhật hàng tháng, Tiệc Noel,... Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân Viên và Gia Đình (8/3 , 1/6, 20/10, Trung thu,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NIKA

