Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 67A, Trương Định, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Nghiên cứu thị trường Dược Mỹ phẩm độc quyền quyền của công ty Xây dựng nội dung, các bài quảng cáo sản phẩm phù hợp với yêu cầu của các chiến dịch truyền thông (Facebook Ads, Google Ads,...) trên các nền tảng mạng xã hội ở thị trường Đông Nam Á. Liên tục cập nhật tìm hiểu các nhu cầu của người dùng để gia tăng chất lượng quảng cáo. Lên chiến dịch quảng cáo và thu thập data của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có niềm đam mê với ngành Digital Marketing. Độ tuổi: 1998 - 2003. Khuyến khích ứng viên có sự sáng tạo, tư duy logic và nhạy bén với các sự thay đổi của thị trường. Là người ham học hỏi, nhiệt huyết, có ý chí cầu tiền và có khả năng tự làm việc độc lập. Biết chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản. Đừng lo lắng với đội ngũ leader Marketing cực mạnh bên công ty chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn hiểu hơn về công việc cũng như trở nên tốt hơn sau mỗi ngày.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 10 - 15 triệu/tháng ( Upto 30M+ ) Được tham gia những khóa học chuyên sâu về Marketing. Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy với các buổi đào tạo của Công ty. Happy Day vào mỗi thứ 2, 4, 6 với hoa quà, đồ ăn mặn. Được đóng BHXH sau khi trở thành nhân viên chính thức 3 tháng. Nghỉ phép 1 ngày/1 tháng. Có cộng dồn. Thời gian làm việc: 9h-17h30, từ thứ 2 - thứ 7, nghỉ trưa 2 tiếng. Nghỉ 2 thứ 7/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.