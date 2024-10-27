Tuyển Nhân Viên Digital Marketing thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 28 ngõ 460 Khương Đình - Thanh xuân - Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook (phủ thương hiệu, video view, reels, performance,... ) Triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên Facebook Quản trị ngân sách và ads liên tục hướng đến đạt mục tiêu ngày/tuần/tháng Nắm chắc các chỉ số liên quan về ads. Nghiên cứu và đọc báo cáo đo lường về hiệu quả chuyển đổi ROI, ROAS, CTR,... Báo cáo, thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo, chuyển đổi và đưa ra phương án tối ưu hiệu quả nhằm bám sát tiến độ và kế hoạch đề ra. Nghiên cứu đối thủ, thị trường, các xu hướng quảng cáo mới để đưa ra các phương án cải thiện hiệu quả Phối hợp marketing và content để đưa ra các ý tưởng cho nội dung và media quảng cáo

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 6 tháng kinh nghiệm chạy quảng cáo trở lên, ưu tiên ứng viên đã làm cho các brand về dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ...

- Có khả năng giao tiếp, phân tích tổng hợp, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

- Có kiến thức tốt về Facebook Ads;

- Có kinh nghiệm quản lý tài nguyên, tài khoản, fanpage.

- Chạy quảng cáo đa kênh là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 - 15 triệu + % thưởng KPI (Thỏa thuận trực tiếp trong quá trình phỏng vấn) Thưởng theo kết quả kinh doanh và hiệu quả công việc Thời gian thử việc: 2 tháng Nam/nữ: 20 – 35 Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng: 8h00 đến 12h, Chiều: 13h30 đến 17h30) Được hưởng chế độ về Bảo hiểm theo Luật lao động. Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty (tháng lương thứ 3, thưởng lễ, tết, du lịch, nghỉ mát, teambuilding, teabreak hàng tuần,...) Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax

