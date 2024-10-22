Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sàn thương mại tầng 4, Usilk 101, KĐT Văn Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Phối hợp xây dựng kế hoạch để thực hiện triển khai các dự án Marketing Online: SEO (Công cụ tìm kiếm và Google Map), Facebook, Social Media Marketing, ReMarketing,... Trực tiếp thực hiện các chiến dịch quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, Youtube, SEO... Theo dõi kết quả và chủ động tối ưu, đề xuất tối ưu chiến dịch nhằm hướng đến sự thành công của dự án. Chủ động đề xuất các ý tưởng sáng tạo trong việc phát triển các dịch vụ nhằm mang lại nhiều giải pháp marketing hiệu quả hơn cho khách hàng. Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, tháng.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học thuộc các chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Thương mại điện tử. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan. Có kiến thức tốt về các nền tảng quảng cáo, thành thạo các hình thức chạy quảng cáo Facebook, Google, Tiktok, Youtube, SEO. Hiểu và sử dụng được các công cụ tracking quảng cáo: Google Analytic, Pixel Facebook, Google Tag Manager,... Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch. Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc. Yêu thích sản xuất công việc có chất lượng hàng đầu, cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết. Chủ động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 triệu – 25triệu/tháng (Chế độ lương hấp dẫn gồm cả lương cứng và hoa hồng kinh doanh); Thưởng tết và thưởng nóng khi đạt các KPI; 15 ngày phép/năm, du lịch hàng năm, BHXH ngay khi kết thúc thử việc; Ăn trưa tại Nhà ăn công ty; Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội đảm nhiệm những chức vụ cao hơn trong công ty; Được đào tạo nâng cao năng lực từ những chuyên gia hàng đầu; Được công nhận, khen thưởng, tôn vinh thành tích cá nhân, thưởng đội nhóm/phòng ban; Thưởng và quà tặng vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật, v.v; Chương trình hoạt động văn hóa đa dạng: Teambuilding, hoạt động dã ngoại 2-3 lần/năm. Chương trình tiệc giáng sinh, tất niên, Monthly Birthday Party, v.v; Được đào tạo các kỹ năng nếu chưa nắm vững; Được làm việc trong môi trường trẻ, nghệ thuật, chuyên nghiệp, lắng nghe, tôn trọng, tính kỷ luật và teamwork cao; Thời gian làm việc: Sáng từ 8h30 đến 12h00; Chiều từ 13h00 đến 17h30 từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

