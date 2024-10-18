Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Lên kế hoạch và triển khai digital marketing chi tiết cho từng lĩnh vực, ngành hàng dựa trên kế hoạch tổng thể marketing. Phân tích từ khóa, kế hoạch và triển khai SEO. Đề xuất các chiến dịch, ngân sách, kế hoạch và kênh truyền thông theo xu thế thị trường về digital marketing. Tổng kết báo cáo chi tiết và điều chỉnh các chiến dịch đang chạy marketing phù hợp. Tổng hợp báo cáo về các dữ liệu, kết quả đạt được về các hoạt động truyền thông marketing trên website, social,... Quản trị phát triển website, thực hiện các công việc tối ưu hóa website đảm bảo hiệu quả truyền thông. Kế hoạch, thực hiện báo cáo chạy quảng cáo trên các nền tảng google, facebook, zalo, tiktok, youtube,.. Có hiểu biết về nền tảng website wordpress để sử dụng và tối ưu. Các công tác chuyên môn khác theo chỉ thị trực tiếp của quản lý và Công ty.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ/Nam từ 25 - 34 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành marketing. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương. Kỹ năng giao tiếp, tính ổn định cao. Sử dụng thành thạo các phần mềm có liên quan. Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương (gross): 13 triệu - 16 triệu. Thời gian thử việc: 2 tháng (85% lương cơ bản, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn). Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước. Phúc lợi đầy đủ: đồng phục, thưởng Tết, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, quà Tết, quà Trung thu,.... Môi trường làm việc năng động và phát huy được năng lực của bản thân. Văn phòng làm việc tiện nghi, máy móc của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG

