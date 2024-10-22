Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH HANARA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH HANARA
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 111/115 đường Trục, phường 13, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Xây dựng kế hoạch quảng cáo kênh Google Ads: Chọn lọc phân loại từ khóa, viết mẫu quảng cáo, cài đặt chiến dịch quảng cáo
- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo: ngân sách, chuyển đổi, giá chuyển đổi...
- Kiểm tra đánh giá kết quả chiến dịch, đưa ra những thay đổi kịp thời, hiệu quả
- Đọc hiểu Analytics, đo lường chuyển đổi, ...
- Tối ưu content cho trang đích
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí GOOGLE ADS
GOOGLE ADS
- Có kinh nghiệm trong các ngành hàng điện máy, gia dụng, ...
- Triển khai được các hình thức quảng cáo: Google Shopping ,Search, ,...
- Có khả năng đo lường chuyển đổi, hiểu biết về Tag Manager, Analytics, GMC
- Biết cách thống kê, phân tích số liệu quảng cáo để có những điều chỉnh phù hợp, gia tăng hiệu quả
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, biết cách làm báo cáo
- Có ý chí cầu tiến, ham nghiên cứu, học hỏi nâng cao nghiệp vụ
- Năng động, nhiệt tình, chịu khó trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH HANARA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 15.000.000 – 18.000.000 VNĐ/ tháng (Thỏa thuận thêm khi phỏng vấn)
- Cung cấp thiết bị, công dụng cụ làm việc.
- Hưởng đầy đủ chế độ: BHYT, BHXH, BHTN, BHTN theo luật lao động
- Hưởng đầy đủ chính sách của Nhà nước
- Cơ hội phát triển và thăng tiến trong ngành công nghiệp năng động.
- Tham gia các hoạt động Team building, nghỉ mát của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH HANARA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI