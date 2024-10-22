Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH HANARA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 111/115 đường Trục, phường 13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Xây dựng kế hoạch quảng cáo kênh Google Ads: Chọn lọc phân loại từ khóa, viết mẫu quảng cáo, cài đặt chiến dịch quảng cáo

- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo: ngân sách, chuyển đổi, giá chuyển đổi...

- Kiểm tra đánh giá kết quả chiến dịch, đưa ra những thay đổi kịp thời, hiệu quả

- Đọc hiểu Analytics, đo lường chuyển đổi, ...

- Tối ưu content cho trang đích

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí GOOGLE ADS

GOOGLE ADS

- Có kinh nghiệm trong các ngành hàng điện máy, gia dụng, ...

- Triển khai được các hình thức quảng cáo: Google Shopping ,Search, ,...

- Có khả năng đo lường chuyển đổi, hiểu biết về Tag Manager, Analytics, GMC

- Biết cách thống kê, phân tích số liệu quảng cáo để có những điều chỉnh phù hợp, gia tăng hiệu quả

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, biết cách làm báo cáo

- Có ý chí cầu tiến, ham nghiên cứu, học hỏi nâng cao nghiệp vụ

- Năng động, nhiệt tình, chịu khó trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH HANARA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15.000.000 – 18.000.000 VNĐ/ tháng (Thỏa thuận thêm khi phỏng vấn)

- Cung cấp thiết bị, công dụng cụ làm việc.

- Hưởng đầy đủ chế độ: BHYT, BHXH, BHTN, BHTN theo luật lao động

- Hưởng đầy đủ chính sách của Nhà nước

- Cơ hội phát triển và thăng tiến trong ngành công nghiệp năng động.

- Tham gia các hoạt động Team building, nghỉ mát của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH HANARA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin