Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 ngõ 91 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia vào các chiến dịch Marketing Online của công ty, tập trung vào các kênh Google Ads, Facebook Ads, Social Media Marketing. Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, hành vi khách hàng để đưa ra chiến lược Marketing hiệu quả. Lập kế hoạch, triển khai và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads, Social Media Marketing. Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing, báo cáo kết quả và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa. Hỗ trợ xây dựng nội dung, hình ảnh cho các chiến dịch Marketing. Tham gia các hoạt động Marketing Offline của công ty khi cần thiết. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm >3 năm, ưu tiên ứng viên có kiến thức và đam mê về Digital Marketing. Có khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch. Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi cao. Sử dụng thành thạo các phần mềm, công cụ hỗ trợ Digital Marketing

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực thỏa thuận : 15.000.000-25.000.000đ + thưởng doanh thu Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp,nếu có tố chất lãnh đạo sẽ được đào tạo lên Leader Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát,... Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ ( bảo hiểm, lương thưởng....) theo luật lao động và quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.