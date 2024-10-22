Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH MTV DVQC VÀ TL MINH VI (VEAS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 Võ Thị Sáu, Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Quản trị, phát triển hoạt động GDN, Linkedin, Website (SEO/SEM), facebook, email marketing.

Chịu trách nhiệm về nội dung các sản phẩm quảng bá cho sự kiện (tin bài, thông cáo báo chí, video clip, hình ảnh).

Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing, đánh giá kết quả. Triển khai và theo dõi các hoạt động quảng cáo online như GDN, Linkedin, Facebook, Zalo, TikTok, Instagram.

Thống kê và lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo yêu cầu của công ty.

Tham gia tổ chức, vận hành sự kiện như họp báo, hội thảo, triển lãm.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về Digital marketing và Social media (Google, Linkedin, Facebook, Zalo), SEM, SEO.

Biết chạy GDN, Linkedin, Facebook ads.

Sử dụng thành thạo các công cụ Microsoft Office và có kiến thức về sử dụng các công cụ hỗ trợ tổ chức sự kiện.

Kỹ năng viết và biên tập tốt (tiếng Anh và tiếng Việt), viết bài PR, review...

Kỹ năng tương tác với người dùng.

Giao tiếp tiếng Anh lưu loát là một lợi thế.

Biết thêm thiết kế đồ họa, thiết kế website là một lợi thế.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing hoặc liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH MTV DVQC VÀ TL MINH VI (VEAS) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương trả xứng đáng theo năng lực.

Cơ hội phát triển chuyên môn và kỹ năng làm việc.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sôi nổi, thân thiện.

Phúc lợi đầy đủ (lương, thưởng, phụ cấp, thưởng lễ, hiếu hỉ, sinh con, thăm bệnh, sinh nhật, ma chay, teambuilding, tiệc tất niên...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DVQC VÀ TL MINH VI (VEAS)

