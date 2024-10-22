Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TMDV XNK MERCURY LUSH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các kênh Google, Facebook, Zalo, Tiktok... và các kênh Digital Marketing để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Biết sử dụng website Wordpress Giám sát tính hiệu quả cũng như chi phí của các chiến dịch quảng cáo trên các kênh Digital (Facebook, Google, Zalo, Tiktok, Email...) Thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo để có các điều chỉnh hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo và các bộ tỷ lệ chuyển đổi CPA, CTR, CPM, CPC... Theo dõi hiệu quả Lead và đơn hàng, tối ưu quảng cáo, đề xuất cải thiện các bước sản phẩm, vận hành để đạt được cost per sale tốt nhất Quản lý các hình ảnh của thương hiệu, thứ hạng từ khóa, các hoạt động chạy SEO, Google Ads và các loại hình Ads khác. Cập nhật thường xuyên insight người dùng cũng như những thay đổi trên các phương tiện truyền thông số để điều chỉnh lại và tối ưu chiến lược digital marketing Báo cáo lên trưởng phòng Digital Marketing về hiệu quả của chiến dịch marketing trên các kênh truyền thông số. Đề xuất ý tưởng, nghiên cứu phát triển các hình thức quảng cáo mới

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin... 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Digital Marketing Có kinh nghiệm chạy chiến dịch performance marketing và tối ưu chuyển đổi cho website và app Khả năng phân tích, xử lý và đưa ra quyết định dựa trên số liệu Sử dụng thành thạo những công cụ như Google Analytics, Webtrend, Firebase, Appsflyer Tư duy sáng tạo và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK MERCURY LUSH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: (8-12tr) (Thương lượng theo kinh nghiệm)

Thưởng:

Thưởng kết quả kinh doanh theo bộ phận

Thưởng định kỳ tháng/quý

Thưởng đột xuất theo sự nỗ lực và kết quả công việc

