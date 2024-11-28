Tuyển Nhân Viên Digital Marketing thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTECH VIETNAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Xây dựng các chiến dịch quảng cáo từ: Google Adwords hoặc Facebook ads
- Xây dựng các chiến dịch quảng cáo Youtube.
- Chịu trách nhiệm về hiệu quả quảng cáo.
- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của Google, FB.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam & Nữ: Độ tuổi 20-40 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTECH VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: từ 8.000.000 – 12.000.0000 + Thưởng + hoa hồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTECH VIETNAM
