Tuyển Nhân Viên Digital Marketing thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Xây dựng các chiến dịch quảng cáo từ: Google Adwords hoặc Facebook ads

- Xây dựng các chiến dịch quảng cáo Youtube.

- Chịu trách nhiệm về hiệu quả quảng cáo.

- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của Google, FB.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam & Nữ: Độ tuổi 20-40 tuổi

- Chịu được áp lực công việc

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng 1 năm chạy thực tế về mảng Google Adwords.

- Thời gian khảo sát năng lực 1 tuần với người mới và 15 ngày đối với ứng viên có kinh nghiệm.

- Hiểu và phân tích được các chỉ số về CPM, CPC, CPV, CTR, CPA để đưa ra các phương pháp cải thiện quảng cáo.

- Có khả năng sáng tạo nội dung quảng cáo (Tiêu đề, mô tả...)

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo Google Adword hoặc Facebook ads là một lợi thế.

- Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTECH VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: từ 8.000.000 – 12.000.0000 + Thưởng + hoa hồng.

- Đánh giá tăng lương: 01 năm / lần.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.... sau khi đc ký HĐLD chính thức.

- Chế độ thưởng các ngày lễ tết, cuối năm.

- Tham gia làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, thân thiện.

- Du lịch nghỉ mát hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTECH VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin