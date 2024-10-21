Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, tòa A - B, Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing kỹ thuật số cho các sản phẩm thương mại điện tử của công ty Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing online mạng xã hội Tạo nội dung hấp dẫn cho các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, TikTok Thiết kế và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads và Tiktok Ads Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing Sản xuất và chỉnh sửa video, hình ảnh quảng cáo cho các sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan Có kiến thức cơ bản về marketing kỹ thuật số và thương mại điện tử Thành thạo sử dụng các công cụ marketing online như Facebook Ads, TikTok Ads Có kỹ năng chỉnh sửa video và hình ảnh Có khả năng viết content marketing hấp dẫn Có tư duy sáng tạo, khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với xu hướng mới Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập báo cáo tốt

Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực (Thu nhập trung bình từ 9-11tr) Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing và thương mại điện tử Cơ hội thăng tiến nhanh chóng lên Mentor, Leader trong môi trường làm việc năng động Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng marketing online Được review tăng lương 6 tháng/lần Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Thưởng hiệu suất, thưởng dự án, thưởng cuối năm Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

