Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 7, tòa A
- B, Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing kỹ thuật số cho các sản phẩm thương mại điện tử của công ty
Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing online mạng xã hội
Tạo nội dung hấp dẫn cho các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, TikTok
Thiết kế và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads và Tiktok Ads
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing
Sản xuất và chỉnh sửa video, hình ảnh quảng cáo cho các sản phẩm của công ty
Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing kỹ thuật số cho các sản phẩm thương mại điện tử của công ty
Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing online mạng xã hội
Tạo nội dung hấp dẫn cho các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, TikTok
Thiết kế và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads và Tiktok Ads
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing
Sản xuất và chỉnh sửa video, hình ảnh quảng cáo cho các sản phẩm của công ty
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về marketing kỹ thuật số và thương mại điện tử
Thành thạo sử dụng các công cụ marketing online như Facebook Ads, TikTok Ads
Có kỹ năng chỉnh sửa video và hình ảnh
Có khả năng viết content marketing hấp dẫn
Có tư duy sáng tạo, khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với xu hướng mới
Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập báo cáo tốt
Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực (Thu nhập trung bình từ 9-11tr)
Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing và thương mại điện tử
Cơ hội thăng tiến nhanh chóng lên Mentor, Leader trong môi trường làm việc năng động
Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng marketing online
Được review tăng lương 6 tháng/lần
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất, thưởng dự án, thưởng cuối năm
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI