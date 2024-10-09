Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT

Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 222, Ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch quảng cáo (Facebook ads, Google Ads, YouTube, Tiktok, Zalo, ...) phù hợp với mục tiêu của công ty. Triển khai, giám sát hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh marketing online (FB, Google, Zalo, Tiktok). Tối ưu hoá và mở rộng các kênh chuyển đổi khách hàng, bao gồm Blogs, Landing Pages, Email Marketing,các hoạt động Remarketing vv. Nghiên cứu đề xuất bộ từ khóa, xây dựng hệ thống backlink, luồng người dùng nhằm hút traffic và cải thiện thứ hạng website.
Xây dựng kế hoạch quảng cáo (Facebook ads, Google Ads, YouTube, Tiktok, Zalo, ...) phù hợp với mục tiêu của công ty.
Triển khai, giám sát hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh marketing online (FB, Google, Zalo, Tiktok).
Tối ưu hoá và mở rộng các kênh chuyển đổi khách hàng, bao gồm Blogs, Landing Pages, Email Marketing,các hoạt động Remarketing vv.
Nghiên cứu đề xuất bộ từ khóa, xây dựng hệ thống backlink, luồng người dùng nhằm hút traffic và cải thiện thứ hạng website.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chạy Ads trên các kênh (Facebook, Google, Zalo.) Có hiểu viết về SEO. Thành thạo công cụ Digital cơ bản như: Google Analytics, Tag Managers, Google Webmaster, Facebook Analytics,.. Nắm bắt tốt cách thức vận hành tối ưu của các kênh social media (Facebook, Google, Youtube, Tiktok,...), cập nhật xu thế. Có xu hướng sử dụng nhiều công cụ hay nền tảng khác nhau để làm Marketing online thay vì chỉ tập trung chạy Ads trên các nền tảng.
Có kinh nghiệm chạy Ads trên các kênh (Facebook, Google, Zalo.)
Có hiểu viết về SEO. Thành thạo công cụ Digital cơ bản như: Google Analytics, Tag Managers, Google Webmaster, Facebook Analytics,..
Nắm bắt tốt cách thức vận hành tối ưu của các kênh social media (Facebook, Google, Youtube, Tiktok,...), cập nhật xu thế.
Có xu hướng sử dụng nhiều công cụ hay nền tảng khác nhau để làm Marketing online thay vì chỉ tập trung chạy Ads trên các nền tảng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm trong môi trường năng động, sáng tạo Thu nhập hấp dẫn: Lương + Thưởng KPI (8.000.000 - 18.000.000 vnđ/tháng) Có Hợp đồng Lao động và đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam. Xét nâng lương 6 tháng 1 lần Du lịch/Nghỉ mát mỗi năm 1 lần Được tham gia vào các hoạt động văn hóa của Cty: học Thiền miễn phí.
Được làm trong môi trường năng động, sáng tạo
Thu nhập hấp dẫn: Lương + Thưởng KPI (8.000.000 - 18.000.000 vnđ/tháng)
Có Hợp đồng Lao động và đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam.
Xét nâng lương 6 tháng 1 lần
Du lịch/Nghỉ mát mỗi năm 1 lần
Được tham gia vào các hoạt động văn hóa của Cty: học Thiền miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P10, dãy G2, khu B tập thể Mỏ Địa Chất, tổ dân phố Số 4, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

