Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà SBI, Đường 03, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing trực tuyến và truyền thống để quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Xây dựng, quản lý và tối ưu nội dung trên các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok,...) và website công ty. Phối hợp các bên liên quan để tạo ra các nội dung marketing các Sản phẩm và dịch vụ Công ty hấp dẫn, bao gồm bài viết, hình ảnh, video và các tài liệu quảng cáo khác. Quản lý và tối ưu quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads nhằm đạt được KPI và ngân sách đề ra. Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu để đưa ra các đề xuất chiến lược marketing phù hợp. Thực hiện khảo sát khách hàng, thu thập ý kiến phản hồi để cải thiện sản phẩm/dịch vụ và chiến lược tiếp thị. Tổ chức các sự kiện như hội thảo, triển lãm, sự kiện ra mắt sản phẩm để tăng cường hình ảnh công ty và tạo cơ hội kết nối với khách hàng. Phân tích và báo cáo kết quả chiến dịch marketing, đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu thu thập được.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan. Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing hoặc vị trí tương đương. Kỹ năng viết và sáng tạo nội dung tốt, khả năng quản lý nhiều dự án cùng lúc. Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, và các công cụ đo lường như Google Analytics. Am hiểu về SEO, SEM, và các phương thức tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng truyền thông số. Khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và nhạy bén với thị trường. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, khả năng phối hợp với các phòng ban khác nhau. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, xây dựng thương hiệu, hoặc có chứng chỉ chuyên môn liên quan đến Marketing.

Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng theo kết quả kinh doanh và dự án. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển sự nghiệp. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của pháp luật và chính sách của công ty. Các hoạt động ngoại khóa, du lịch, team building hàng năm cùng công ty Được đào tạo Phát triển năng lực bản thân theo mô hình KASH (Kiến thức, Kỹ năng, Thái Độ, Thói quen) Được đào tạo về năng lực số, kiến thức về công nghệ, Trí tuệ nhân tạo AI Được tham gia các buổi đào tạo toàn diện về kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.